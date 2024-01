La oposición cierra filas y anuncia rechazo a las Reformas de AMLO

PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados reforzarán el bloque opositor para impedir que avance la propuesta presidencial de desaparecer los organismos autónomos.

El líder del PRI, Rubén Moreira calificó de preocupante la iniciativa del jefe del Ejecutivo.

Moreira sostuvo que la propuesta es parte de una narrativa que se trata de instalar en medio de un proceso electoral, que daña la democracia mexicana.

“No sé si se trate de un intento de Golpe de Estado constitucional lo que se esté planteando. Yo creo que no va a pasar porque no tiene los votos del PRI, vamos a proteger la democracia y a las instituciones”, dijo.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, pidió a López Obrador reconsiderar su intención de enviar las propuestas, y que mejor atienda otros temas.

“Mejor, Presidente, vamos a hablar de seguridad, de cómo el crimen organizado manda en este país. Deje de distraer a la gente con temas que ni siquiera le interesan, hay que preguntarse cuántos mexicanos quieren o no desaparecer los órganos autónomos, es meramente una bola de fuego electorera, su más puro estilo, y desde hoy le decimos, no va a pasar, no se moleste ni en enviarlas”, expuso.