Estos son y para qué sirven los 9 órganos autonómos que AMLO busca desaparecer con reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá la desaparición de organismos autónomos dentro del paquete de inicitativas de reforma constitucional que presentará el 5 de febrero. Indicó que esos organismos autónomos no benefician al pueblo, sólo a particulares y están en contra del interés de los mexicanos porque es un tipo de subgobierno. “Pero no solo eso, crearon subgobiernos porgue necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular que lo público”, dijo.

Acusó que durante el periodo neoliberal entregaron los bienes del pueblo y de la nación a particulares “Hubo una privatización que sólo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos a los extranjeros, ese es el antecedente por eso fue la revolución porque todos los beneficios se concentraron en una minoría y se esclavizó al pueblo de México”, recalcó durante su conferencia matutina, conocida como "La Mañanera".

En su portada de hoy, El Heraldo de México adelantó que AMLO va por financiar su propuesta de reforma al sistema de pensiones aplicando más medidas de austeridad republicana en el gobierno federal, pero también planteó tomar dinero del presupuesto de “estructuras improductivas”, señalando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

¿Cuáles son los órganos autónomos del Estado?

En suma, los órganos autónomos del Estado son nueve:

1. Banco de México (Banxico). El banco central regula toda la política monetaria en el país. "Opera la colocación de los valores del gobierno mexicano y conduce la política monetaria en los mercados financieros. Además, participa en la regulación y supervisión de los intermediarios financieros", según su propia definición.

Hace 25 años, el 1 de abril de 1994, entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó autonomía al Banxico. Actualmente, Victoria Rodríguez Ceja es la gobernadora del banco central.

2. Instituto Nacional Electoral (INE). El órgano que hoy en día encabeza Guadalupe Taddei nació luego de una reforma en 1990, con su precedente inmediato que era el IFE, como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral para que el país contará con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

El INE organiza las elecciones y se apoya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver las disputas electorales, incluidas las quejas en los comicios presidenciales.

3. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este órgano autónomo nació en 1990, a través de un decreto firmado por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, "para promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos", como dice la misma Comisión en su historia.

Hoy está a cargo de María del Rosario Piedra Ibarra, hija de la luchadora social, Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del comité Eureka, quien acompañó a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su carrera política.

4. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este órgano autónomo tiene como misión realizar el Censo Nacional de Población, que se realiza cada 10 años para registrar la dinámica social de los mexicanos, entre otras funciones, que fueron reformadas en el 2008.

Su objetivo principal es "es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia".

5. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Este órgano autónomo es uno de los que el presidente AMLO tiene en la mira, pues ha comentado que su gobierno también revisa con lupa las acciones de esos denominados organismos autónomos. “Pues nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público”, enfatizó.

“¿Se meten con los monopolios del cemento? No. ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No. Ahí no hay agentes preponderantes. Nada más es Mexicana que apenas esté prendiendo el vuelo. Si ya quieren pararla, o la Comisión Federal que estamos rescatándola, o Pemex, pero no nos vamos a dejar. Decíamos cuando estábamos en la campaña que estaba un poco más difícil que ahora. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”, recalcó en toro a la Cofece, que es el órgano encargado de "vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores".

La Cofece tiene su fundamento constitucional en el Artículo 28, mismo que en caso de una reforma sería modificado.

6 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). la reforma constitucional del 11 de junio del 2013 dio origen a este órgano autónomo, encargado de regular y desarrollar los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y promover la competencia en ellos.

7 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se creó al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que comenzó a operar a partir de junio de 2003.

Este órgano independiente garantiza que a la autoridad entregue la información pública que los ciudadanos les soliciten, además de regular el uso de datos personales y el derecho a la información, pero es otro de los institutos que se encuentra bajo la lupa presidencial.

“Entonces, tenemos que hacer esta reforma administrativa. Además, imagínense lo que nos vamos a ahorrar porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares. ¿O seguimos manteniendo al Instituto de la Transparencia?”, expresó AMLO sobre la desaparición de estos órganos.

8. FGR. Su antecedente es la Procuraduría General de la República (PGR) y tiene como objetivo "

Tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general".

Actualmente su titular es Alejandro Gertz Manero.

9. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Es el órgano autónomo que mide la pobreza en México. Se creó para "mejorar la toma de decisiones en la materia" y determinar políticas públicas que reduzcan el rezago.