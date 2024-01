Comienza la temporada en la Plaza México; estos son los carteles de la Temporada "Regresan los Toros"

Diego San Román Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey, Pablo Hermoso de Mendoza y Ernesto Javier "El Calita" son algunos de los matadores que torearán en la Plaza México tras 600 días sin corridas en la capital mexicana por una decisión judicial.

El "Serial de Reapertura" comenzará el 28 de enero y ofrecerá nueve festejos hasta el 24 de marzo. El pasado 6 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la suspensión que prohibía a la plaza de toros de la Ciudad de México dar corridas.

El dinero recaudado de los nueve eventos irá destinado a los damnificados de Acapulco. FOTO: Cuartoscuro

En una rueda de prensa ofrecida este jueves por el director de la Plaza Monumental, Mario Zulaica, se presentaron los carteles de las nueve corridas del denominado "Serial de Reapertura".

Dinero recaudado de los 9 eventos se destinará a damnificados del huracán "Otis"

Los nueve encierros serán los únicos a celebrar en la Plaza México en el 2024. FOTO: Cuartoscuro

Zulaica señaló a los medios presentes la importancia de respetar los tiempos y procesos judiciales, por lo que hasta ahora no había hechos públicos los carteles. Tras agradecer a profesionales y aficionados el apoyo durante este tiempo sin actividad, Zulaica recalcó el carácter solidario de la tauromaquia.

Por esto mismo, el dinero recaudado de los nueve eventos irá destinado a los damnificados del huracán "Otis" que asoló Acapulco el 25 de octubre pasado. En lo taurino resalta la celebración de un cartel confeccionado exclusivamente con mujeres que será el 9 de febrero. Cuestionado por la agencia EFE sobre la razón de ofrecer una corrida con matadoras, Zulaica declaró la necesidad de impulsar la "equidad de género" en la tauromaquia.

La diestra Paola San Román expresó su ambición de alternar con diestros hombres y que la corrida del 9 de febrero animará a las mujeres jóvenes a dar el paso adelante para hacerse matadoras. Además de este empuje a la presencia femenina en los ruedos, la Plaza México ha hecho sitio a las nuevas figuras mexicanas, quienes harán el paseíllo en la reapertura de la plaza más grande del mundo:

Isaac Fonseca

Diego San Román

Héctor Gutiérrez

Arturo Gilio

"El Calita" (número uno actual del escalafón mexicano)

Habrá "cumplimiento estricto del reglamento": Zulaica

El director de la Plaza Monumental, Mario Zulaica, presentó los carteles de las nueve corridas. FOTO: Cuartoscuro

Sobre la siempre cuestionada integridad de los toros que saltan al ruedo, Zulaica aseguró "el cumplimiento estricto del reglamento" que permite a la empresa gestora del ruedo capitalino poder volver a ofrecer corridas de toros. Por lo tanto se deberán realizar y publicar análisis post mortem.

Zulaica también señaló no tener aún contemplado la exigencia, o no, de una compensación económica a la asociación que tramitó y logró de un juez de distrito la paralización de la actividad taurina de la Plaza México, en caso de ganar el juicio todavía pendiente de celebración. Afirmó que no serán estos nueve encierros los únicos a celebrar en la Plaza México en el 2024.

Estos son los 9 carteles del "Serial de Reapertura"

Se deberán realizar y publicar análisis post mortem de los toros, destacó Zulaica. FOTO: Cuartoscuro

Domingo 28 de enero: Toros de Tequisquiapan para Joselito Adame, Diego Silveti y Andrés Roca Rey.

Domingo 4 de febrero: Toros de Xajay para Sebastián Castella, Leo Valadez e Isaac Fonseca que confirma la alternativa.

Lunes 5 de febrero: Toros de Los Encinos para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Ernesto Javier 'Calita' y Arturo Gilio, que confirma la alternativa.

Viernes 9 de febrero: Toros de Vistahermosa y Marco Garfias para Hilda Tenorio, Paola San Román y Rocío Morelli. San Román y Morelli confirman alternativa.

Domingo 18 de febrero: Toros de Villacarmela para Alejandro Talavante, Octavio García 'El Payo' y Héctor Gutiérrez.

Domingo 25 de febrero: Toros de Pozohondo para José Mauricio, Emilio de Justo que confirma la alternativa, y Diego San Román.

Domingo 10 de marzo: Toros de Rancho Seco para Uriel Moreno 'El Zapata', Antonio Ferrera y Francisco Martínez, que confirma la alternativa.

Domingo 17 de marzo: Corrida de rejones. Toros de La Estancia para Andy Cartagena, Emiliano Gamero y Fauro Aloi, con la participación de los grupos de Forcados de Alcohete, México y San Luis Potosí.

Domingo 24 de marzo: Novillos de Villar del Águila para Emiliano Osornio, Luis Ángel Garza y Andrés García.

Con información de EFE