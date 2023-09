Sedema presenta proyecto "Manantial a Manantial" en el Bosque de Chapultepec

Como parte del "Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura", la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, en coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), llevaron a cabo el proyecto de "Manantial a Manantial".

Hay que recordar que los trabajos en el Bosque de Chapultepec fueron impulsados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en aquel momento comandado por Claudia Sheinbaum quien dejó avanzado el proyecto a la nueva administración. En ese sentido, Martí Batres lo ha mantenido para seguir aportando en los cambios de uno de los sitios históricos de la CDMX.

En el nuevo proyecto de "Manantial a Manantial" se crearon andadores, un mirador, muros de contención, un jardín etnobotánico, senderos, así como un bebedero que permitirá a las y los visitantes tomar agua fresca y directa del manantial. Además, permite una conexión entre varios sitios del Bosque de Chapultepec relacionados con el agua. Se trata de tres sitios intervenidos: el manantial de la Ermita Vasco de Quiroga, el del Museo de Arte Moderno y el espacio de las Tazas de la primera sección del Bosque de Chapultepec.

El proyecto podrá ser visitado durante el día y la noche. Foto: Sedema CDMX.

Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura

Manuel Montiel Gutiérrez, subdirector de Construcción de Obras de la Sedema, comentó que las obras se llevaron a cabo sin perturbar el entorno de Santa Fe y como parte de esta intervención se crearon andadores elevados con iluminación para que se puedan realizar diferentes visitas, tanto de día como de noche.

“Lo que hicimos aquí fueron actividades muy cuidadosas y no tocamos ni una vena del manantial. De hecho, como parte del sistema constructivo en esa parte se utilizaron tornillos para no hacer excavaciones y no meter concreto ni nada de eso, fueron tornillos que van directamente al suelo, que no generan ningún tipo de contaminación al manantial ni a los veneros (ramales de un río)”, señaló.

El proyecto cuenta con diferentes áreas verdes. Foto: Sedema CDMX.

La protección del medio ambiente fue uno de los temas más abordados dentro de la administración de Claudia Sheinbaum, la cual se ha mantenido con la misma línea por la actual administración: "Creamos un espacio que permita a todas las personas acercarse a contemplar uno de los manantiales vivos de la Ciudad de México, que abastece a un número importante de colonias”, señalaron las autoridades.

Otro punto de este proyecto es la implementación de un jardín botánico que cuenta con una serie de terrazas y plataformas para darle estabilidad al suelo.