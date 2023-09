PILARES destaca a Parque Aztlán como espacio histórico de la CDMX

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la CDMX, creados e impulsados por Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartieron una foto de la mega rueda de la fortuna que se encuentra dentro del Parque Urbano Aztlán.

De acuerdo con estos centros en los que se brinda oferta educativa, cultural y artística gratuita, hay "elementos que siempre van a caracterizar a la Ciudad de México", como los PILARES, pero también la nueva rueda de la fortuna del Parque Aztlán "espacio histórico esperado por las y los ciudadanos".

Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), fue la encargada de dar el banderazo de inicio para la construcción del espacio público, el cual sustituye a la Feria de Chapultepec, otro sitio con gran historia dentro de la capital que fue clausurado por las propias autoridades tras un accidente en un juego mecánico en el que fallecieron dos jóvenes.

Parque Aztlán, renovación del Bosque de Chapultepec

La ex mandataria capitalina compartió en el inicio de obras para la edificación del espacio urbano, que se trataba de un parque sustentable y que aportaba a la recuperación de espacios públicos para los ciudadanos, los cuales podrían disfrutar de las actividades de entretenimiento de manera gratuita.

"La Feria de Chapultepec se transforma en el Parque Urbano Aztlán. A diferencia del anterior, se podrá entrar de manera gratuita para disfrutar de diferentes actividades y se recuperan áreas verdes. Será uno de los mejores parques urbanos de America Latina", señalo la militante morenista.

Recientemente, Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la CDMX, encendió la rueda de la fortuna, atracción del parque, ubicado en a Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, que cuenta con una estructura monumental de 85 metros de altura y se integra hoy, como un nuevo ícono del paisaje urbano de la Ciudad de México para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros, tal como lo mencionó en repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum, quien reiteró la importancia de tener una estructura de esa dimensión gracias a que Los Pinos ya no era un espacio de seguridad federal.

Encendido de mega rueda de la fortuna se quedará permanentemente en la CDMX. Foto: Gobierno CDMX.

"Un gran parque de diversiones aquí en Chapultepec, es decir, no se murió la tradición de tener un parque de diversiones y no solo no se murió la tradición de tener un parque de diversiones, sino que ahora ese parque de diversiones va a tener una monumental Rueda de la Fortuna que va a estar aquí para la diversión, la recreación de las familias", finalizó.