Reducción de vuelos en el AICM: ¿qué pasará con los vuelos internacionales?

El decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la reducción de poco más de mil operaciones semanales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se llevaría a cabo el próximo 29 de octubre. Ante esto, Carlos Velázquez Tiscareño, director general del AICM, indicó que la saturación en el sitio terminal es un asunto que ha ido a insistiendo por más de un año.

“Desde antes de que fuera nombrado director, existía un decreto de saturación por personas en las terminales aéreas”, señaló ante el reciente acuerdo que emitieron.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios, el experto comentó que este primer decreto antes de AMLO, se emitió no tanto por las operaciones aéreas, sino por personas que deambulan por las terminales, tratando de mitigar la saturación de vuelos y la repercusiones negativas que tienen con el usuario.

Hay saturación de vuelos en el AICM

Asimismo, recordó que en septiembre de 2022 se hizo una reducción de 61 a 52 operaciones, el cual se cumplió en lo general esa reducción, esto debido a que las empresas optaron por aeronaves más grandes o porque sus vuelos fueron más completos; sin embargo, la condición de saturación no mejoró y se sobredimensionó.

Al final del año, se obtuvieron 46.2 millones de pasajeros e íbamos a terminar con una proyección de 52 millones de personas de no haber metido esta restricción.

Indicó que hubo mayor negociación con todos los actores involucrados, mesas de trabajo, cabildeo, pero pese a realizar esta estrategia, no funcionó, por lo que ahora la estrategia será distinta, el cual, no significa que no habrá comunicación con las aerolíneas a muy altos niveles previo a esta situación.

Elevan las tarifas

Respecto al aumento de las tarifas en la venta de boletos, a través de la señal de El Heraldo Media Group, Velázquez Tiscareño señaló que ese es un tema que le compete directamente a las aerolíneas, en sus condiciones y aspectos comerciales que tienen.

Recordó que el decreto es una orden que emite, es una orden federal; sin embargo, en estos procesos de negociación es complejo la asignación, en el que no pueden ser tan negativos para las líneas aéreas. Asimismo, indicó que no se tocarán los vuelos internacionales, tal como comunicó el gobierno de la República hace unos días.

“No se tocarán los vuelos internacionales”, aseveró.

Afirmó que no se perjudicarán las alianzas entre las líneas internacionales con las nacionales y a los usuarios ue en esta temporada de invierno y con ello hay un aumento en la demanda de vuelos. Por este motivo, respetarán todas las operaciones al máximo que ya se tenían las líneas aéreas con el número de horario anteriores.

¿En qué horario se satura más el Aeropuerto de la CDMX?

De acuerdo con el gobierno mexicano, la Terminal 1 tiene mayor actividad entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

Para el caso de las Terminal 2 de la capital del país, el horario que suele haber más flujo de operaciones ocurre en tres horarios

6:00 am y las 10:59 am

1:00 pm a 7:59 pm

9:00 pm a 10:00 pm

Aeropuerto tiene alta demanda en temporada de invierno

Por otra parte, el mandatario mexicano señaló que con el decreto que dio a conocer, las acciones que llevará a cabo son necesarias, esto debido a que no es posible seguir teniendo la misma carga de vuelos en el aeropuerto capitalino.

Además, destacó que la terminal aérea está sobresaturado, llevando a cabo operaciones por encima de su capacidad en un 50 por ciento.

¿De qué habla el decreto de AMLO sobre el AICM?

El gobierno de México tomó la decisión de que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez", se fijarán 42 operaciones en un horario establecido. Al momento y hasta que se cumpla el plazo para llevar a cabo este decreto explicado por el mandatario mexicano, cada hora las empresas de aerolínea podrán realizar 52 movimiento en la pista de despegue.

En consecuencia, de acuerdo con la actual administración habrá una reducción en el número de traslados, al igual que la separación entre los aviones para evitar la saturación del espacio aéreo.

"Está sobresaturado el AICM", acusa el jefe del Ejecutivo.

