"Fue un feminicidio", papá de Montserrat Juárez revela que su hija estuvo bajo amenaza

Esta noche la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que la muerte de la joven Montserrat Juárez Gómez será investigada como un posible feminicidio; el caso consternó al país, pues desde las primeras horas de este domingo se dieron a conocer algunas imágenes en las que un policía y hombres no identificados trasladaron el cuerpo de la víctima por la escaleras de un edificio de la colonia Anáhuac I.

A través de redes sociales se difundió el video de una cámara de seguridad en el que observa a un grupo de personas, entre los que no se encuentran ningún perito, bajar a la víctima y ante ello se exigió justicia a las autoridades. De acuerdo con los testimonios de algunos vecinos, la joven casi nunca salía del departamento en el que vivía y cuando lo hacía siempre iba acompañada por alguien y se cubría el rostro con un cubrebocas; asimismo, trascendió que desde hace más de un año se había denunciado la "violencia ejercida por un sujeto hacia su pareja"", contó el perfil de Twitter identificado como @rbongil.

La joven habría dado de baja su ficha de búsqueda. (Foto: Fiscalía Edomex)

Tras lo mediático del caso, la Fiscalía anunció que ya iniciaron las indagatorias de la muerte de Montserrat Juárez y que el caso será tratado como un posible femilicidio. Ante ello distintos colectivos feministas se han reunido a las afueras de la Coordinación Territorial de Gustavo A. Madero para pedir justicia por la víctima; en el lugar también se dieron cita los padres de la joven, Armando y Rosa Icela, quienes fueron a identificar el cuerpo de su hija.

Padre de Montserrat Juárez habla sobre el feminicidio de su hija

Luego de que las autoridades confirmaron que la muerte de la víctima ocurrió el día viernes 22 de septiembre en la colonia Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo, además que policías de investigación ya se encuentran realizando las entrevistas correspondientes con los posibles testigos, el padre de Montserrat, Armando Juárez, dio la primera declaración a Foro TV sobre la muerte de su hija.

Lo primero que comentó es que el casó sí "fue un feminicidio" y acusó negligencia por parte de las autoridades del Estado de México, donde la joven fue reportada como desaparecida. Asimismo, reveló que la víctima siempre estuvo "bajo amenaza" durante el tiempo que vivió en el departamento de la Ciudad de México.

"Fue un feminicidio. Nuestras autoridades no hacen nada ni con mi hija, ni con muchos feminicidios más. Mi hija se agrega a un número más a sus estadísticas", declaró el señor Armando.

Por otro lado, agregó que siente mucha impotencia por no haber podido hacer nada por su hija, ahora que le entregaron el cuerpo de su hija; ante el cuestionamiento, Juárez confirmó que Montserrat acudió a dar de baja su ficha de búsqueda y que no la detuvieron en la Fiscalía de Naucalpan pese a los rasgos de violencia aparentes que ella presentaba.

"No hacen nada para detener a mi hija y brindarle el apoyo, ya que siempre estuvo bajo amenaza. Mi hija estuvo bajo amenaza, protegiéndonos tal vez a nosotros como su familia", agregó.

Desde que el caso se volvió mediático se dio a conocer que la víctima había sido reportada como desaparecida en el Estado de México, y ahora su padre precisó que mientras ella se encontraba en la vivienda, a sus familiares se les hizo creer que era de manera voluntaria; sin embargo, fue retenida y después violentada. "Fue violentada desde el primer día", contó.

Hay dos detenidos como posibles responsables del feminicidio. (Foto: Fiscalía)

Montserrat Juárez no tuvo contacto con su familia desde 2022

De acuerdo con el señor Armando Juárez, el último día que tuvo contacto de forma física con su hija fue el 4 de julio de 2022, cuando la vio salir de su casa, por lo que afirmó que el verla de nuevo en la SEMEFO lo hace sentir "indignado". En el mismo sentido, indicó que él levantó más de una denuncia y no se pudo hacer nada para rescatar a su hija.

"La misma autoridad no pudo entrar al domicilio que porque no llevaban una orden de cateo", dijo el padre de Montserrat ante las cámaras y ahí mismo explicó que no le han mostrado a los presuntos responsables, aunque las autoridades le confirmaron que hay dos detenidos.