VIDEO: así luce en la ruina el motel Nueva Castilla, un año después del feminicidio de Debanhi Escobar

Uno de los casos de feminicidio más conocidos y que conmocionó a la sociedad en México y fuera de éste, fue el de la joven de 18 años de edad, Debanhi Escobar, quien fue localizada sin vida dentro de una cisterna del motel “Nueva Castilla” dentro de la población de Escobedo, Nuevo León, al norte de México.

A más de un año del asesinato cometido contra su persona, sus familiares, amigos, y principalmente sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldía, siguen en el proceso de investigación para que el hecho se esclarezca y los culpables cumplan su condena tras las rejas.

“Parece que fue ayer que salió de la casa y todavía no lo asimilamos. No hemos tenido un duelo porque no se ha encontrado a los presuntos responsables, sentimos que nuestra hija no está descansando en paz porque no ha habido justicia”, dijo recientemente a CNN el padre de Debanhi Escobar.