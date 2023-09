Secretaría de Educación en Jalisco: municipios no tienen facultad para suspender clases

Los municipios no están facultados para suspender clases en ningún nivel educativo señala la Secretaría de Educación en Jalisco y asegura que las clases no se suspendieron en Tequila ni Amatitán, que solamente en la comunidad de El Salvador se realiza una actividad programada con anticipación en donde solamente asistieron los docentes.

Desde el área de Comunicación Social, se aseguró que ya tuvieron comunicación con las autoridades de ambos municipios y que ya se aclaró que no deben proceder con la suspensión que anunció a través de comunicados de los Ayuntamientos de la Región Valles.

"No tienen facultades, las escuelas están trabajando con normalidad. Ya nos ha pasado en otras ocasiones, pero no, las escuelas están trabajando con normalidad. Hay solo una zona, una comunidad que se llama El Salvador, ellos tuvieron una actividad los docentes, los niños no, pero eso ya se tenía programado y hay clases normales en los dos municipios", explicó la directora de Comunicación social, Gloria Bautista.