Se hunde una canoa en La Huasteca con varios turistas y todo quedó en video

La huasteca potosina es uno de los lugares más visitados de toda la República año con año, debido a sus maravillosos paisajes al encontrarse entre ríos, montañas y cascadas donde puedes practicar algunos deportes como el canotaje, ya sea individual o en grupo, siempre con todos los elementos de seguridad necesarios.

Lo anterior es porque en cualquier momento podría ocurrir un accidente con las embarcaciones que te deje a la deriva en el agua. Es gracias a los chalecos que las personas son capaces de ponerse a salvo, como se pudo ver en fechas recientes a través de un TikTok en el que captaron el hundimiento de una canoa.

La huasteca potosina es uno de los lugares más visitados de toda la República. Crédito: Cuartoscuro

Se hunde una embarcación en la Huasteca con turistas arriba

En este video se puede ver que por lo menos una veintena de personas están listas para partir, remando al mismo tiempo y poniéndole toda la actitud posible; lamentablemente la embarcación comienza a hundirse poco a poco en el agua limpia, transparente y muy segura en ese puno de La Huasteca.

A pesar de que todos gritan y se asustan por los hechos, todos los tripulantes están bastante seguros con todos los aditamentos de seguridad que les permitirá regresar a tierra e intentarlo cuantas veces sea posible, hasta que sean capaces de navegar como todos los demás turistas que se ven en la zona.

"Evento canónico de nuestros clientes en la Huasteca", fue el comentario que agregó el canal de una empresa de tours que subió el video, al que le pusieron la canción "My heart will go on" de Céline Dion, reconocida por lser el soundtrack de la película Titanic, donde se narra el hundimiento de un gran barco estadounidense.

La gente estuvo a salvo porque todos traían sus chalecos salvavidas. Crédito: TikTok

La gente no dejó pasar la oportunidad de hacer comentarios

En los comentarios hubo varios usuarios que ya fueron a ese mismo punto a turistear, y aseguraron que se debió a que suben demasiada gente en una sola canoa, lo que es bastante común, incluso ellos mismos vivieron un hundimiento que al final terminó siendo divertido para los pasajeros.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados: