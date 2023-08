Rosa Icela Rodríguez: "La incidencia delictiva va a la baja en la mayoría de los delitos"

Previo al Quinto informe del gobierno federal, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, llamó al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados a defender el proyecto de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la plenaria de la bancada morenista, la titular de la SSPC, urgió a fortalecer el proyecto de transformación evitando iniciativas que vayan en su contra y con la confianza de que no hay pactos con el crimen organizado.

“Diputados, apremiarlos a defender el proyecto de seguridad del presidente porque no estamos de acuerdo con que se atente contra la paz de los mexicanos con iniciativas que van en contra del estado mexicano. Tengan la confianza de que estamos haciendo todo lo que hacemos es con la supervisión del presidente López Obrador y tengan la confianza de que no tenemos pactos, recuerden esto, esto es muy importante”,

La funcionaria federal expuso que el segundo reto es defender la Guardia Nacional,

Los retos de la SSCP

Rodríguez Velázquez, planteó a los legisladores 8 retos que tienen ante de culminar el sexenio para lograr el fortalecimiento de la cuarta Transformación en materia de seguridad, paz y justicia, el primero de ellos, es continuar con el esquema de coordinación de los tres órdenes de gobierno de las mesas de paz, en los que hay que aprovechar que la mayoría son de Morena.

“Si no hay coordinación, no hay resultados. Tenemos que aprovechar que 23 de 32 entidades federativas tienen gobiernos de Morena y sus aliados para lograr una coordinación más efectiva; trabajamos con todas las autoridades porque la seguridad no debe tener un signo político. No tenemos problemas, el trato es bueno con todos los fiscales y secretarios de seguridad”, indicó.

En el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, la funcionaria federal expuso que el segundo reto es defender la Guardia Nacional, por lo que insistirán en pase de la SSPC a la Secretaría de la Defensa Nacional, para lo cual, enviarán próximamente una iniciativa de ley.

Indicó que otro reto es continuar con las acciones de seguridad en contra del narcomenudeo, por lo que es necesaria una mayor participación más activas de las autoridades locales para el cierre de las narcotienditas, en un ilícito que ocasiona el mayor número de homicidios dolosos en el país., y es la principal causa de la violencia en algunas regiones.

La titular de la SSCP, planteó también, continuar con el apoyo a los jóvenes

¿La extorsión será un delito grave en México?

Rosa Icela Rodríguez, pidió el apoyo de los diputados federales para combatir la extorsión con una iniciativa que lo tipifique como grave ya que cuando aprenden a los presuntos delincuentes, salen libres por considerarlos que sus actos son menores.

“Además, es necesario seguir trabajando con más inteligencia y tecnología y hacer que la extorsión sea tipificada como delito grave. Actualmente los policías de México, detienen a los extorsionadores, a los que cobran piso y ¿Que creen? Salen libres porque no es un delito grave, y ahí, nosotros como gobierno tenemos responsabilidad, pero, sí nos gustaría mucho contar con el apoyo de las bancadas de la transformación para agravar el delito de extorsión y cobro de piso”, propuso.

Indicó que se tienen que garantizar que los espacios públicos sean utilizados con deporte y cultura; trabajar en el tema de los ciberdelitos, con acciones de prevención, atención y sanción a las conductas que vulneran la seguridad e intimidad de la población, principalmente de niñas, niños y adolescentes.

En estos retos, la titular de la SSCP, planteó también, continuar con el apoyo a los jóvenes para evitar que se vayan a los brazos de la delincuencia, otorgando becas para que sigan estudiando o se incorporen al mercado laboral, así como la prevención de las adicciones y la violencia, principalmente contra las mujeres, y finalmente dijo, se tiene que trabajar para mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Tenemos que hacer frente a la poderosa campaña mediática que no habla de logros en la baja de la incidencia delictiva, sólo de la comisión de delitos; a veces se conoce como está el delito, donde se hizo con todos los detalles, pero nunca se dice se detuvieron a los responsables, no hay esa información”, reclamó.

La funcionaria federal, apuntó que, al inicio de la actual administración, se recibió un país sumergido en una espiral de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, en una profunda crisis de derechos humanos con miles de personas muertas y desaparecidas, producto de la guerra contra el narco.

Expuso que al mismo tiempo los gobiernos neoliberales renunciaron a su responsabilidad de brindar protección a la población y se dedicaron a entregar los recursos del país a particulares, pero con determinación y valentía, millones de mexicanos decidieron cambiar el rumbo y respaldar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.

