¿Qué ha comido Claudia Sheinbaum en sus recorridos por México?

El 19 de junio de 2023, Claudia Sheinbaum, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación, comenzó sus recorridos por México para llevar a cabo sus Asambleas Informativas. Después de recorrer las 32 entidades de la República Mexicana, la militante de Morena no solo ha conocido más simpatizantes, sino también ha tomado la oportunidad para probar la vasta gastronomía de cada entidad.

En su más reciente visita a Nuevo León, en el centro de Monterrey, se detuvo en “La Mexicana” para comer unos tacos de canasta. "¡El taco va con salsa, si no, no es taco! Y los de La Mexicana no solamente son buenos, sino que su salsa es muy sabrosa. Gracias a todo el personal por recibirnos y compartirnos esta delicia culinaria regiomontana", escribió en su cuenta de Twitter la ex mandataria capitalina.

Mientras que en Quiroga, Michoacán, se detuvo a comer en las carnitas “Carmelo; en Durango aprovechó para pasar al restaurante "El kilo" para probar la barbacoa, birria y carnitas; en Nuevo Leóndisfrutó tacos de canasta y cabrito; y en Catemaco, Veracruz, probó el sazón de “Catemaco”, en donde comió unos topotes y tegogolos.

La Dra. Sheinbaum a degustado diversos platillos de México. Foto: Instagram @claudia_shein.

La comida es uno de los fuertes turísticos de México, ya que existe una gran variedad en cada destino del país. En lo que respecta a los recorridos de Claudia Sheinbaum por México, los antojos también forman parte de sus visitas a los estados, por eso en Matamoros, Tamaulipas, se detuvo a comer un raspado de mango.

Claudia Sheinbaum con un raspado de mango con chilito. Foto: Instagram @claudia_shein.

Claudia Sheinbaum se mete hasta la cocina

Si bien Claudia Sheinbaum ha conocido y apoyado diversos locales, también ha aprovechado la oportunidad de ir a los mercados locales de los municipios que ha visitado para probar los guisos que las personas cocinan en su trabajo. Por ejemplo, en su reciente visita en Naucalpan, Estado de México, paso a comer unas albóndigas en la fonda “Sánchez”, ubicada en “El Molinito”. Asimismo, comió en el Mercado Juárez de Torreón, Coahuila.

La Dra. Sheinbaum no solo ha visitado locales, mercados o puestos de la calle para comer, pues también se ha metido hasta la cocina de las familias mexicanas, como fue el caso de “Los García”, originarios de Michoacán, que la invitaron a su casa y le prepararon una agua de coco mientras conversaban de física y de política.