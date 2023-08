AICM ya no recibirá aeronaves de carga a partir del 1 de septiembre

Carlos Velázquez Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, indicó que a partir del 1 de septiembre esa terminal área dejará de recibir aeronaves de carga y ahora solo podrá enviarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Dijo que solo 40% de las operaciones de carga se han mudado al nuevo aeropuerto en el Estado de México.

“Con fecha 1 de septiembre ya completamente pasa al AIFA, nosotros ya el día primero ya no recibimos ninguna aeronave de carga”, señaló.

En el aeropuerto de la ciudad de México está garantizada la seguridad

¿Por qué se detendrán las operaciones de carga en el AICM?

En entrevista al salir de Palacio Nacional, explicó que el problema no es la disminución de operaciones en el AICM sino la cantidad de carga que se moviliza.

¿En qué porcentaje se han mudado las empresas de carga?, se le cuestionó.

40 %, pero totalmente el día primero no aterriza en el aeropuerto de la ciudad de México ninguna aeronave de carga, acotó.

Detalló que la Secretaría de Marina toma control total del AICM el 8 de octubre de este año cuando entra el vigor el decreto de sectorización.

“Ya tenemos un año y medio en seguridad y un año en administración va mejorando en todos los sectores como lo hemos ido anunciado, pero hasta el 8 de octubre para al total control de la Secretaría de Marina”, refirió.

Detalló que se levantó una denuncia penal

El director del AICM apuntó que policías del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl violaron la soberanía del aeropuerto ya que persiguieron y provocaron una balacera en la terminal dos el 9 de agosto.

Explico que en el aeropuerto de la ciudad de México está garantizada la seguridad con mil 500 marinos y 600 policías capitalinos.

Cuestionado sobre la caída de plafones por las fuertes lluvias en la terminal aérea, Velázquez Tiscareño explicó que fue tormenta que superó por mucho las previsiones.

Enfatizó que no hubo afectación a las operaciones aéreas. “Fueron 190 milímetros en 15 minutos cuando lo normal son 20 o 30, la situación se controló completamente y no fue problema de goteras, fue un problema de que se vieron sobrecargados algunas tuberías ya que tienen la edad del aeropuerto y se colapsaron, no ningún, ese problema de superó”, explicó.

