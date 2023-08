Entre lágrimas dan el último adiós a Ivana Huato: “por lo menos la encontré”, dice su madre

Este sábado 26 de agosto familiares y amigos dieron el último adiós a Ivana Huato, quien fue víctima de desaparición y feminicidio. El funeral se realizó en una funeraria de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, demarcación en la que la joven habitaba, mientras que el sepelio se realizó en el Panteón Chimalcoyoc, al cual acudieron varias personas para acompañar a la joven en su última morada.

Alejandra Huato, madre de Ivana, dijo entre lágrimas, que estaba muy agradecida porque al menos encontró a su hija, “No cierren los ojos, nada de que abrazos no balazos, hay que hacer algo, ponganse los pantalones, tienen que ayudar a la gente, no solo a las chicas que desaparecen. Ya basta, no saben el dolor de una madre, tengan tantita madre”.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Ivana. Foto: Cuartoscuro.

Despiden a Ivana Huato en el panteón de Chimalcoyoc

También dijo que agradecía a los medios de comunicación por su tiempo, a quienes la apoyaron a buscar a su hija, “Dios los bendiga porque gracias a ustedes se hizo eco; fue una bomba de amor, gracias a los medios, el pueblo y la gente que me prestó sus cámaras”.

“De rodillas les doy las gracias y ojalá que si la muerte de mi hija sirva para algo, sigan buscando a las hijas de otras madres. tengan misericordia de ellas”, dijo la madre de Ivana.

La mamá se dijo agradecida por haber encontrado a su hija. Foto: Instagram.

Madre reconoce al feminicida de su hija

El pasado jueves 24 de agosto se realizó el reconocimiento del cuerpo de Ivana Huato, por la noche los restos llegaron a la Ciudad de México, ya que fueron localizados en el estado de Tlaxcala. Tras recibir a su hija, la madre habló ante medios de comunicación y dijo que el responsable del feminicidio fue su inquilino Geovanny “N”, agregó que "Me mataron a mi hija muy feo, la dejaron toda golpeada de la cara".

Agregó que en los videos que vio de las cámaras del C5 logró reconocer al hombre de 26 años al que le rentaba un cuarto, dijo que sabía que su madre también estaba detenida, pero no conocía los detalles del hecho.

La madre identificó al inquilino como presunto feminicida. Foto: SSCCDMX.

El caso de Ivana Huato

Ivana Huato Becerra desapareció la madrugada del pasado 20 de agosto, fue vista llegar a su casa en la alcaldía Tlalpan, se vio al inquilino subir al automóvil de la joven, después salieron, fue captada conduciendo al sur, hasta que salió de las cámaras del C5. Se reportó su ausencia y su nombre comenzó a resonar en los medios y en las redes sociales, comenzando una intensa búsqueda.

Cuatro días después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que en Tlaxcala se encontró un cuerpo con características físicas similares a la de la joven de 22 años reportada como desaparecida. Sus familiares la identificaron más tarde. También se dio a conocer que el hallazgo se realizó el mismo día de su desaparición.

Su cuerpo fue encontrado el mismo día de su desaparición. Foto: Instagram.

Sobre la causa de la muerte, Elsa Sánchez, vocera de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, informó que fue por una lesión en la nuca, según lo reveló la necropsia que marca la ley.

