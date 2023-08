Claudia Sheinbaum muestra descontento con INE por instrucción de retirar pintas de bardas

A través de su cuenta oficial de Twitter, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartió con sus seguidores la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las imágenes pintadas en bardas tras las quejas de varios partidos políticos.

"Buenos días. Me notificaron el acuerdo ACQyD-INE-162/2023 de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para retirar pintas en algunos puntos específicos. En acatamiento a lo ordenado en dicha resolución, la cual impugnaré porque no la comparto, hago un llamado respetuoso a mis simpatizantes para que nos ayuden a eliminar las pintas de esas bardas en los siguientes dos días (en este link encontrarán la notificación completa de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE)", señaló la ex jefa de gobierno.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron quienes señalaron que la mayoría de las bardas pintadas a favor de Claudia Sheinbaum están ubicas en la Ciudad de México, específicamente, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que el INE ordenó retirar 43 bardas en apoyo a la científica.

El INE y la pinta de bardas

La ex mandataria capitalina pidió la ayuda de sus simpatizantes para poder cumplir con lo establecido por la institución electoral, aunque dejó en claro que va a impugnar esta resolución. Hay que recordar que se acerca la etapa final del proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo tanto, el INE se ha mantenido alerta a las quejas presentadas por diferentes partidos.

Respecto a las bardas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE indicó que "son contrarias a derecho, pues su contenido pudiera afectar la equidad en la contienda del proceso electoral entrante". Dicha contienda aún no tiene a sus candidatos por partido, pero se empezarán a definir en las próximas semanas.

Claudia Sheinbaum durante "Asamblea Informativa". Foto: Archivo.

Esta situación no es nueva para la ex jefa de Gobierno, quien a finales del año pasado también recibió una advertencia del instituto debido a la mismo problema. Tras estos acontecimientos, Claudia Sheinbaum detalló que ella no había sido la responsable de la pinta de las bardas, sino grupos que le han manifestado su apoyo, a pesar de ello, aseguró que respetaría lo dispuesto por el órgano federal, hasta ahora que demostró su descontento y señaló que no van a callar al movimiento.