Tras buscarlo por 6 años, madre encuentra a su hijo desaparecido gracias a las redes sociales

Una familia vivió durante seis años el infierno que otras miles en México experimentan al tener a un ser querido desaparecido, el dolor y la desesperación los acompañó cada día de este tiempo, pero el amor de una madre es uno de los más fuertes y fue esa fuerza la que impulsó a Marina Cabrera a no cejar en la búsqueda de su hijo, hasta que las cosas cambiaron y se convirtieron en una noticia feliz y esperanzadora.

A la perseverancia de la familia, la madre y los colectivos de búsqueda que estuvieron al pie del cañón durante los seis años que el hombre estuvo en calidad de desaparecido se sumó una herramienta de vital importancia en la actualidad: las redes sociales. Y es que fue un internauta el que dio aviso al ver al hijo buscado en una publicación.

Este colectivo apoyó a la madre. Foto: Facebook, Paloma Elb Buscando Desaparecidos,

¿Cómo fue la desaparición?

Ricardo Omar Serrano Cabrera quien actualmente tiene 34 años y al momento de desaparecer tenía 28, tiene el oficio de mecánico, salió de su domicilio en la Ciudad de México, el 4 de agosto del 2017; se dirigió al municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora, con la intención de cruzar a Estados Unidos, para tener una vida mejor.

Eso fue lo último que su madre supo de él, por lo que recurrió a colectivos de búsqueda para que le ayudaran a difundir sus fotografías y características físicas mediante redes sociales. En las publicaciones se leía que “podría estar en estado de indigencia” y pedía que por favor le avisaran si llegaban a saber algo de él.

Los años pasaban y nada se sabía de Ricardo Omar, pero su madre no perdía la esperanza de volver a ver y a abrazar a su amado hijo, por lo que pedía a los colectivos que no dejaran de compartir la información, ellos a su vez la refrescaban para que el caso no se perdiera entre tanta ficha de búsqueda en un país que supera los 100,000 casos de desapariciones de personas.

"Les suplico de corazón si lo llegaran a ver, le hagan saber que lo necesito, que lo extraño y mi corazón se está apagando. Te extraño mucho hijo, te sigo esperando", expresó la madre.

Habían pasado más de cuatro años, hasta que un día el milagro llegó, un residente de San Luis Río Colorado vio una publicación de Ricardo Omar y lo reconoció, de inmediato se puso en contacto con Marina, para informarle que su hijo se encontraba en estado de indigencia en las cercanías del parque Yoreme.

De acuerdo con medios locales, la Policía Municipal de San Luis Río Colorado se trasladó al sitio señalado por el internauta y llevó a Ricardo Omar a una casa hogar, a la espera de la llegada de sus padres, Don Jesús, de 62 años, y Marina, de 55 años, quienes viajaron desde la Ciudad de México para celebrar el feliz y ansiado reencuentro.

Colectivo celebra el encuentro del joven desaparecido

Paloma Elb Buscando Desaparecidos, un colectivo de búsqueda, publicó la feliz noticia en su perfil de Facebook, incluso fijó la publicación, en ella compartió una foto de Ricardo Omar -la usada para buscarlo- junto a un emotivo mensaje.

“Dichosos los ojos de sus padres que lo han visto y abrazado de nuevo, gracias a Dios, conforme avance el caso les iré informando, compartan para que los que han publicado actualicen, y a todos no pierdan la fe y la esperanza sigamos buscando y compartiendo a sus familiares no se rindan”.

