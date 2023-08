Alicia Bárcena: La relación con EU, mejor que nunca

En medio de expresiones congratulatorias sobre la cooperación bilateral, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, visitó Washington para abordar los principales temas y afirmó que hay una "relación sin precedentes entre Estados Unidos y México", al tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizó que no habían tenido una relación y colaboración tan fuerte entre ambas naciones.

Al revisar la agenda entre los dos países, desde la integración económica al “muro de boyas” ilegalmente establecido por el gobierno de Texas, Bárcena dijo "me llevo una sensación de esperanzas".

Blinken destacó que el Departamento de Justicia demandó al gobierno de Texas por lo que consideró como una medida ilegal. La agenda incluyó la creación de una zona segura para procesamiento de migrantes en el sureste de México, con colaboración internacional; la cooperación en el combate al tráfico de fentanilo; y la creación mexicana de un grupo de monitoreo de precursores de drogas químicas, así como la situación de Haití y Venezuela, amén de la cuestión de Ucrania y Rusia.

Sobre este último tema, Bárcena criticó que envíen armas a Ucrania —como lo he hecho Estados Unidos— porque no ayuda a resolver el conflicto. “Van constantemente a Ucrania, no van a ayudar, porque el conflicto va a ser cada vez peor”, y expresó que nuestro país está contra la invasión rusa, porque viola la Carta de la ONU.