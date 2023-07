Claudia Sheinbaum celebra a alumna de Conalep por obtener el National Student Prize 2023

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Morena, felicitó a Ángela Elena Olazarán Laureano por ganar el primer lugar del National Student Prize 2023, reconocimiento considerado el Premio Nobel de la Educación.

“Muchas felicidades Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante del @CONALEP_Mex, una institución pública de gran nivel tecnológico, por haber obtenido el primer lugar del National Student Prize 2023. Ángela Elena nos demuestra que las mujeres podemos ser científicas, ingenieras, técnicas o cualquier otra cosa que nos propongamos ser. ¡Enhorabuena!”, escribió en sus redes sociales la Dra. Sheinbaum.

Es importante destacar que la alumna del cuarto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) no. 244 “Manuel Maples Arce”, de Papantla, Veracruz, participó con más de mil 400 estudiantes del nivel Medio Superior y Superior de todo el país.

¿Quién es Ángela Elena Olazarán Laureano?

La joven de 15 años, acreedora al primer lugar del National Student Prize desarrolló un asistente médico a distancia con inteligencia artificial: Ixtliton, el cual está construido basado en la metodología STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Ángela Elena es bicampeona nacional de Robótica; medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022; ganadora del tercer lugar del Programa Tayni, con el proyecto Ixtlilton, y embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft, dentro del programa Ambassador Student.

En su cuenta de Facebook, Olazarán Laureano escribió: "Me siento dichosa de haber obtenido esta gran distinción, (...) pues representa mi más grande logro donde veo reflejado en este toda mi trayectoria académica, años de esfuerzo, superación, dedicación, trabajo personal y en equipo, así como desafíos y satisfacciones. (...) me enorgullece ser una digna representante de que las y los jóvenes estudiantes STEM somos factores cambio en el país y en el mundo".