Desaparición de María Fernanda: México intensifica acciones para encontrar a la joven en Alemania

Este lunes, el embajador de México en Alemania, Francisco José Quiroga Fernández, se reunió con los padres de la estudiante María Fernanda Sánchez Castañeda, para informales de las acciones para localizarla.

En el segundo encuentro con los padres, el embajador recalcó que se ha enfocado en “llamar la atención de las autoridades de la policía de Berlín al más alto nivel, y detalló las acciones que se están realizando para la localización de la joven”.

“El Gobierno de México no escatimará esfuerzos y acciones para colaborar con las autoridades correspondientes en aras de localizar a María Fernanda y mantendrá estrecha coordinación con los padres de la joven”, enfatizó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Cancillería indicó que a través de la Sección Consular de la embajada de México en Alemania se coordinan con los padres, y dan acompañamiento en las reuniones con la policía berlinesa, además de gestiones con las autoridades mexicanas para poder obtener la colaboración de la Interpol en el caso.

Las autoridades mexicanas colaboran con Alemania con el objetivo de hallar a la joven

FOTO: Archivo

El 22 de julio por la noche fue la fecha de la última comunicación de Francisco Javier Sánchez Terminel con su hija María Fernanda. Dos días después, solicitó apoyo para localizarla a través del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).

“La representación procedió a contactar a las autoridades locales, al dormitorio estudiantil donde radica la joven y, más adelante, a la universidad en la que estudia. Personal de la Sección Consular acudió a las oficinas de la policía de Berlín –central para casos de personas no localizadas o desaparecidas– para requerir una actualización del caso, y también contactó a hospitales en Berlín, sin que se tuvieran datos sobre la localización de María Fernanda”, detalló la SRE.

A partir de la fecha, la Cancillería indicó que continua la comunicación con los familiares y amigos María Fernanda con la impresión de volantes y otras acciones para visibilizar el caso en la sociedad alemana, además de que diversas agrupaciones de personas mexicanas en Alemania y en Europa se han sumado a los esfuerzos de difusión.

¿Cuándo despareció María Fernanda?

María Fernanda Sánchez, también apodada "Maffy" por familiares y amigos, se encontraba realizando una maestría en nuevas tecnologías en la capital de Alemania. Sin embargo, sus padres perdieron comunicación con la estudiante desde el 22 de julio, cuando se encontraba en los preparativos para acudir a un evento. Uno de los detalles que genera incertidumbre en el caso es que las autoridades encontraron todas sus pertenencias en su departamento, incluyendo su celular y laptop.

Por su parte, su padre externó que la mujer de 24 años se encontraba en un estado emocional delicado, puesto que extrañaba su país natal, así como a sus seres queridos. Tras la denuncia de los padres, la Policía de Berlín desplegó una ficha de búsqueda.

Embajador no descarta una desaparición forzada

El departamento de la queretana se encuentra en el barrio Adlershof, locación en la que se hallaron su celular y laptop. El 22 de julio tenía una cita con una fiesta del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos, pero no acudió debido a que se habría sentido cansada.

No obstante, Fernando Quiroga, embajador de México en Alemania, llamó a no hacer especulaciones, con el fin de no entorpecer la investigación. “Se mantienen abiertos varios escenarios, ya sea como desaparición forzada y como no víctima de desaparición forzada", sostuvo.