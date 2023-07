AMLO: Los libros de texto gratuitos se distribuirán en todo el país, sería un mensaje de atraso el embodegarlos

Pese a la polémica por los nuevos contenidos de los libros de textos gratuito, el 28 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar, los alumnos ya tendrán sus ejemplares porque no se mandarán a las bodegas ni se van a “enlatar”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, agregó que aunque se han tramitado amparos aún se están resolviendo

“Hay amparos, no pocos, ¡eh!, muchos, pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros se están distribuyendo en todo el país. Y el 28 de agosto que inicia el ciclo escolar la mayoría de los libros van a estar en las escuelas. No se han retirado y no se van a retirar porque no hay motivo o razón para retíralos o embodegásemos. Estamos hablando de millones de ejemplares”, enfatizó.