AMLO destaca crecimiento económico de México en 2023: "pasará de 3%"

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su perspectiva de crecimiento para México este año a 2.6 por ciento.

"Creo que vamos a pasar de 3 por ciento, ese es mi pronóstico, no va ser eso lo que va a proyectar Hacienda porque ellos toman en cuenta opinión de los expertos y de los organismos financieros internacionales y actúan con moderación, y esta bien”, expresó.

Dijo que sobre el crecimiento económico, hay muy buenas las proyecciones, basta con ver lo que pronostica el FMI que empezó con 1.5 y ahora está en 2.6 por ciento.

El titular del Ejecutivo Federal presumió que siempre le gana las apuestas al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de su equipo, porque actúan con moderación, a diferencia de él que escucha al pueblo en sus giras.

“Es mejor, al final siempre les ganó las apuestas. Me deben ya el secretario de hacienda y el subsecretario cómodos, o tres, o cinco comidas. Eso de hoy (la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi) no quiere decir que ellos no estuvieran deseosos de que sucediera, pero se han vuelto todos los técnicos, los economistas muy escépticos, el neoliberalismo los sometió”, comentó.