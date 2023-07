Abraham celebró el primer año de su bebé, fue a trabajar y ya no volvió, lleva una semana desaparecido

Diariamente desaparecen decenas de personas en México, hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores se suman a la lista que de pronto parecen simples cifras frías, pero detrás de cada número hay un nombre, una historia, una familia y un dolor terrible que surge con cada desaparición. Tal como ocurrió con Abraham Ricardo Flores Gómez, un hombre de 32 años cuyo caso representa lo que es pasar de la felicidad a la zozobra en poco tiempo. Hoy su esposa lo busca desesperadamente en Nuevo León.

Abraham es padre de familia, trabaja como conductor de taxi por aplicación, salía por las noches pues en las tardes cuidaba a su bebé mientras su esposa salía a trabajar. Ese día su pequeña cumplió un año, festejaron en familia, pero cuando fue a cumplir sus deberes desapareció, desde hace una semana no saben nada de él.

Desde hace una semana no saben nada de él. Foto: AEI.

La desaparición de Abraham

Era el 20 de julio cuando Abraham Ricardo Flores Gómez y su esposa Elizabeth Cárdenas celebraron el primer cumpleaños de su hija, estuvieron con su familia y amigos, compraron un pastel y compartieron un momento feliz, pero el hombre tenía que trabajar, así es que dejó a su esposa con la bebé en la casa y fue a cumplir con su deber.

De acuerdo a lo dicho por Elizabeth a Telediario, su esposo se fue y al poco tiempo ella supo que hubo una balacera, por lo que le mandó un mensaje en el que le escribió: “ten cuidado”, pero no recibió respuesta. Eso no se le hizo extraño pues creyó que había conseguido pasajero y estaba ocupado, esperaba que la respuesta llegara más tarde, pero no ocurrió.

Pasaron un momento feliz en familia. Foto: Telediario.

Pasaron las horas y nada, la mujer comenzó a preocuparse, lo que aumentó cuando no llegó a su casa, por lo que acudió a denunciar su desaparición. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) emitió un reporte de búsqueda, en el que se especifica que el hombre desapareció en la colonia Mártires de Cananea, del municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

Abraham Ricardo iba a bordo de un Mazda 2, color rojo, año 2019 con placas de circulación SDU348-A de Nuevo León, el cual era su herramienta de trabajo. Tiene cabello negro y largo, tez blanca, ojos color verde, mide 1.68 metros, es de complexión regular y tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

Su esposa reiteró que no pudo haberse ausentado por voluntad propia pues su hija es “su adoración”, además de que es un hombre responsable que no dejaría a su familia ni sus responsabilidades, por lo que pide ayuda para encontrarlo.