¿Qué es el plasma? Un ingrediente que salva vidas en todo el mundo

De acuerdo con la Plasma Protein Therapeutics Association, la donación de plasma no solo es necesaria para tratar las inmunodeficiencias. Numerosos estudios de revistas especializadas de la red SciELO revelan que también existen otras enfermedades controladas que requieren de una terapia plasmática, por ejemplo, la rabia, el tétanos, Varicela-zóster y la Hepatitis B.

El tratamiento de plasma para estas enfermedades que no tienen cura se convierte en el sustento diario para los pacientes que las padecen y si no se garantiza un suministro seguro y constante del compuesto amarillento humano ellos no tendrán acceso a medicamento.

De acuerdo con información proporcionada por la Mayo Clinic en su sitio web sobre síntomas y causas de la inmunodeficiencia primaria, éstas se adquieren desde el nacimiento. Sin embargo, expertos con publicaciones en la red de revistas médicas y especializadas, otras enfermedades controladas como la rabia, tétanos, Varicela-zóster y Hepatitis B, que se adquieren por otros factores externos a los que estamos expuestos, también pueden ser altamente dependientes de productos derivados del plasma.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó el pasado junio de 2020 que las enfermedades que dependen del plasma afectan a niños y adultos e incluyen a pacientes con anemia clásica, linfomas, leucemia, cáncer gástrico, insuficiencia renal crónica y fracturas, entre otras.

Plasma como aliado

El plasma es un aliado en el tratamiento de estas enfermedades controladas. A nivel mundial se realizan estudios para evaluar su efectividad como tratamiento en el combate a epidemias o pandemias, por ejemplo, el Covid-19 en los casos más severos, de acuerdo con información publicada en el sitio web de la Mayo Clinic de Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos y expertos.

Si no hay plasma, se corre el riesgo de que las terapias plasmáticas no estén disponibles y que, como consecuencia, se incremente el número de casos de diversos padecimientos, así como una afectación directa a la salud de los pacientes ya diagnosticados con afecciones regulares o congénitas.

En México, cierto número de enfermedades controladas se han mantenido a la baja desde hace varios años debido a la disponibilidad de vacunas y tratamientos plasmáticos. Por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA), en 2020 se reportaron solo 0.28 casos de Hepatitis B por cada 100 mil habitantes con una tendencia a la baja en los últimos 11 años.

La SSA informa que México ocupa el segundo lugar en América Latina en casos de Hepatitis B. De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, el plasma es parte de los métodos de prevención de esta enfermedad con las vacunas de inmunoglobulinas derivadas del líquido humano, dosis que, señala el portal de la SSA, se administra al nacer y en tres dosis para evitar la enfermedad, sin embargo, los adultos la pueden contraer y también en ellos se utiliza un tratamiento plasmático.

Sobre el tétanos, la Asociación Mexicana de Vacunología menciona que de 2015 a 2020 se han reportado 26 casos al año. Se adquiere por infección de la bacteria Clostridium tetani a través de un corte, herida, heces de animales, cenizas u objetos oxidados.

De acuerdo con las estadísticas públicas del Gobierno de México, esta enfermedad tuvo un alto índice de mortalidad entre 1951 y 1960 con una tasa de 6.6 por cada 100 mil habitantes. En complemento, el IMSS dice que la inmunoglobulina antitética del plasma es el único tratamiento en caso de infecciones si no se está vacunado, por eso la donación de este compuesto garantiza una recuperación segura.

La SSA señala que en 2021 se registraron más de 20 mil casos de los padecimientos y en 2022 el número aumentó 2.3 veces. Las terapias plasmáticas son parte fundamental del tratamiento, algunos casos de estudios médicos señalan que frente a esta situación se está en riesgo de un choque séptico en el que el plasma rico en plaquetas es la mejor herramienta para controlarlo.

Mediante un esquema de vacunación completo es que estas enfermedades se pueden prevenir, sin embargo, de acuerdo con el Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México, el 95 por ciento de niños con Hepatitis B pueden tener complicaciones que requieren tratamiento plasmático.

La Plasma Protein Therapeutics Association y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan la importancia de la donación y el uso del plasma de voluntarios o personas que han sido vacunadas y tienen anticuerpos de estas enfermedades que aún prevalecen en el país.

Donación de plasma

La donación de plasma, aunque se considera un acto voluntario y altruista, tiene un bajo índice de recolección en México. Esto es insuficiente para ayudar a los pacientes con inmunodeficiencias o enfermedades controladas, que sufren quemaduras graves, hemorragias o reciben un trasplante de órganos. Este líquido es vital para todos ellos.

De acuerdo con el doctor Francisco Espinosa, presidente de la Fundación Mexicana para niñas y niños con inmunodeficiencias primarias (FUMENI), en México se recolecta plasma sólo mediante donaciones de reposición que representan el cinco por ciento de la demanda nacional y están destinadas para pacientes hospitalizados.

Estados Unidos es el único país autosuficiente en plasma, cubre el 70 por ciento de la demanda mundial y abastece a México y otros países. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Immune Deficiency Foundation (IDF) emitieron una alerta sobre un futuro desabasto ante la escasez y necesidad creciente del compuesto.

Propuesta de ley

Los pacientes de inmunodeficiencias o enfermedades comunes como la Hepatitis B, tétanos, varicela-zózter, entre otros padecimientos, necesitan una garantía de salud y sin este ingrediente, no podrán recibir el tratamiento, terapias o inyecciones que muchas veces es de por vida.

Plasma que Salva, expertos, activistas y pacientes, proponen un cambio a la Ley actual de donación en México para que se implemente un esquema de compensación a los donadores con el objetivo de aumentar los volúmenes de recolección.

Estados Unidos y Alemania, que han alcanzado un volumen de recolección de plasma adecuado, ahí ellos permiten este esquema de donación compensada. Priorizan la recolección de este compuesto vital sin descuidar la seguridad de sus pacientes y donadores.

Plasma que Salva hace un llamado a las autoridades de salud, el Dr. Jorge Alcocer y el Dr. Hugo López-Gatell, a las comisiones de salud en las Cámara legislativas, lideradas por el Diputado Emmanuel Reyes Carmona y la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y también, a los coordinadores y miembros de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), los diputados; Ignacio Moreira, Ignacio Mier, Jorge Romero, Carlos Alberto Puente, Jorge Álvarez Máynez y Luis Ángel Xariel; y los senadores; Ricardo Monreal, Julen Rementería, Manuel Añorve Baños, Clemente Castañeda, Manuel Velasco, Geovanna Bañuelos, Sasil de Léon, Miguel Ángel Mancera, Imelda Castro y Josefina Vázquez Mota.

También invitan a los grupos parlamentarios en la Cámara Diputados y Cámara de Senadores, los actores políticos en Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, para darle una revisión a la ley actual de donación en México y aprobar la modificación que permite la donación compensada de plasma para salvar la vida de cientos de personas.