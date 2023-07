Nayeli fue secuestrada por sicarios hace 10 días en Chiapas, su familia no pierde la esperanza

A 10 días de la sustracción por un grupo armado de Nayeli Cinco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; familiares de la joven exigieron a las autoridades federales y estatales seguirla buscando para hallarla con vida.

Este domingo se llevó cabo una marcha pacífica en la ciudad capital a la cual acudieron pocos acompañantes debido a que tienen miedo a ser agredidos.

La madre de Nayeli pidió a las autoridades buscar a su hija así como buscaron a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también fueron secuestrados por un comando armado y que fueron liberados el pasado viernes.

"Así como buscaron a los anteriores, yo le pido que me ayuden a encontrar a mi niña, que me la protejan donde esté por favor se lo suplicó a los que se la llevaron, que tengan piedad de mi yo no puedo con esto, ya no aguanto el dolor de una madre, pónganse en mi lugar por favor se los pido, que no me le hagan daño a mi niña por favor, que nos protejan, que nos cuiden, porque por eso no vino mucha gente tiene mucho miedo y tienen razón, tenemos mucho miedo todos", agregó.

Los amigos y familiares de Nayeli aseguran que las autoridades han sido lentas en la investigación pues luego de que fue privada de su libertad, cinco días después llegaron a la casa de la joven a levantar evidencias.J esica, amiga de Nayeli, dijo que las autoridades deberían trabajar más rápido.

"Jueves 22, jueves, viernes, sábado, domingo el día lunes en la tarde llegaron a tomar evidencias de.lo sucedido en su casa, el área ni siquiera estaba acordonada, la casa está con las puertas abiertas las ventanas abiertas, cinco días para que llegaran a tomar evidencias, cinco días cuánta gente no pudo haber entrado a esa casa".

Con respecto al video del grupo armado que secuestró a los 16 trabajadores donde pedían liberaran a Nayeli, sus familiares señalaron desconocer si la joven tenía algún pendiente con alguien.

"Es muy fuerte realmente y le repito por eso muchos tenemos miedo no pero le repito si ella algo debido debió ser encontrada y luego investigada".

Los familiares y amigos de Nayeli colgaron mantas y lonas con consignas como "Nos falta Nayeli", "Rutilio Escandón, Fiscalía, ¿Dónde está Nayeli?

Asimismo realizaron una plegaria para pedir aparezca la joven cantante y regresar sana y salva con sus hijas de 5 y 10 años de edad.