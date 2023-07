Los titulares de cuatro dependencias, entre ellos Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ignoraron el citatorio para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ante la falta de confirmación, la instancia pospuso el encuentro.

En reunión de trabajo de la junta directiva de la Comisión de Salud, el presidente de la instancia, el morenista Emannuel Reyes, anunció que de los cuatro funcionarios que fueron notificados en tiempo y forma desde hace un mes sobre su comparecencia prevista para este miércoles 19 de julio; sólo el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, avisó que no asistirá por tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros tres no confirmaron su asistencia.

Los titulares de cuatro dependencias ignoraron el citatorio para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

Con ello, suman tres intentos fallidos para que los funcionarios se presenten ante los legisladores. La última vez, el pasado 22 de octubre, de último momento se canceló su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados; en esa ocasión, también estaba considerado el titular del desaparecido Insabi, Juan Antonio Ferrer.

El motivo de la comparecencia es por el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregó desde el 1 de septiembre de 2022.

El motivo de la comparecencia es por el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia

“Somos payasos”, expresan diputados

La diputada de Morena, Selene Ávila, cuestionó que los funcionarios se excusen para no atender la notificación, tras calificarlo de una “burla”. Refirió que el titular del Ejecutivo ha señalado que existe una crisis en el sector Salud, por lo que es urgente la comparecencia de los servidores públicos.

“Somos payasos, bufones de corte feudal en República pobre”, señaló la legisladora, quien recordó que no es la primera vez que los convocan y ni siquiera se tomaron la molestia de responder, “ni siquiera conocen la división de poderes, no conocen nada”, señaló.

El presidente de la comisión, sugirió la aprobación del orden del día, independientemente de que no asistan los funcionarios, y declararse en sesión permanente. Sin embargo, los legisladores de oposición y de Morena, consideraron como un despropósito realizar la reunión de trabajo a la espera de los titulares de las dependencias.

La diputada de Morena, Selene Ávila, cuestionó que los funcionarios se excusen para no atender la notificación. Foto: Cámara de Diputados

“Si la comparecencia estaba programada para mañana temprano, entonces es claro que si no han confirmado, no van a estar, no conozco a nadie que llegue, de buena fuente, sin tener las cortesías debidas”, señaló el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien se pronunció por aprobar el orden del día, pero para realizar la sesión en fecha próxima hasta que confirmen.

Luego de un debate que duró cerca de media hora, la Comisión de Salud aprobó el formato de las comparecencias, pero determinó posponer el encuentro para fecha próxima hasta que los cuatro funcionarios confirmen su asistencia.

¿Quiénes son los funcionarios que dejaron en visto a la Cámara de Diputados?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Pedro Zenteno, director del ISSSTE

Gustavo Reyes, de la Comisión Coordinadora de Instituto Nacional de Salud

Alejandro Svarch Pérez, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Con información de Almaquio García.