IMSS informa sobre avances para fortalecer infraestructura de salud en Mulegé, Baja California Sur

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó los avances para fortalecer la infraestructura en salud en la región de Mulegé, Baja California Sur, a fin de mejorar la atención médica que recibe la población.

Durante la evaluación del Plan Integral para el Bienestar Mulegé - Isla de Cedros, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo destacó que el Seguro Social lleva a cabo siete intervenciones en cinco unidades médicas de la región, y que la de mayor relevancia está en el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 13 de Isla de Cedros.

Detalló que se remodelaron áreas de quirófano, tococirugía, esterilización de equipo y cuarto de máquinas, entre otros, por un monto de ocho millones de pesos.

“Lo más importante y nuestro compromiso es uno: que en 2023 vuelvan a nacer insulares aquí, en Isla de Cedros, que no tenga, nunca más una mujer con un parto regular, de bajo riesgo, que trasladarse a Guerrero Negro.”

Entre los retos y compromisos más importantes del Seguro Social, mencionó contar con las y los médicos especialistas que se necesitan, por lo que se debe convocar a través de un esfuerzo colectivo, hablar con la gente para dar seguridad en que este es un gran lugar para vivir, además de traer a médicos residentes de último año.

Recordó que el 14 de enero de 2022 el presidente López Obrador dio la instrucción a diversos servidores públicos del gobierno federal para acudir a Isla de Cedros, Guerrero Negro y poblaciones de Mulegé, a realizar una evaluación en el territorio sobre las prioridades en salud y las atenciones más urgentes, por lo que el 17 de mayo se puso en marcha el plan de trabajo.

Informó que, en la comunidad de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se hicieron acciones en el HGSZ No. 5, tanto en el área de tococirugía, Central de Esterilización y Equipos (CEyE) y hospitalización, con inversión de 11.9 millones de pesos.

El titular del Seguro Social abundó que se habilitó el área que estaba clausurada de CEyE y en el hospital de Guerrero Negro se incrementó la capacidad de cinco a ocho camas en el área de observación; el servicio de laboratorio recibió remodelación y ampliación para tener tres peines de laboratorio, a fin brindar atención más rápida.

Dijo que existe un fortalecimiento con otros mecanismos para dar atención con especialistas, como una de las primeras unidades de telemedicina que tiene el Seguro Social que se encuentra en Guerrero Negro y con eso dar consultas de medicina interna, psiquiatría, alergología, endocrinología, reumatología y dermatología.

Agregó que también se realizaron acciones en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 35 en Guerrero Negro, No. 19 El Vizcaíno, No. 15 de Bahía de Asunción; además, en Isla Natividad, en Bahía de Tortugas y en la UMF de La Bocana; “todas han sido intervenidas, pero aquí nuestro reto está en Isla de Cedros, por eso es que queremos seguir trabajando”.

Refirió que existen pendientes por concluir, pero falta menos debido a las acciones implementadas y que se realizarán de manera continua. “Cuando venimos aquí nos dimos cuenta de algo: conocimos a mexicanas y mexicanos que hacen grande al país al vivir tan lejos”.

