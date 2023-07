VIDEO: motociclista impide paso a ambulancia en Reforma y se burla del conductor

Un motociclista fue evidenciado en redes sociales luego de que invadió el carril exclusivo del Metrobús y le negó el paso a una ambulancia, esto en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. En el clip, que ha causado indignación entre los internautas, se observa que el conductor de la motocicleta hizo señas “burlonas” al paramédico, quien circulaba con la sirena encendida, como indicador de una emergencia. Decenas de personas piden que las autoridades identifiquen y actúen contra el hombre que violó las normas de tránsito.

En la grabación se aprecia que el motociclista se encontraba detenido en un semáforo sobre Paseo de la Reforma, no obstante, su vehículo estaba invadiendo el carril exclusivo del Metrobús. Las imágenes fueron captadas por los paramédicos que manejaban la ambulancia; en el video se escucha que la unidad transitaba con la sirena encendida, para alertar a los automovilistas de una emergencia. No obstante, pese a escuchar la alarma, el hombre no cedió el paso.

Las imágenes fueron captadas por los paramédicos. Foto: captura de pantalla.

Identifican al hombre que invadió el carril del Metrobús y se burló de una ambulancia

Tras ponerse el semáforo en verde, el conductor de la motocicleta siguió su trayecto, circulando por el carril exclusivo del Metrobús, pese a que la ambulancia intentaba esquivar el tráfico. Otros automovilistas optaron por ceder el paso a los equipos de emergencia y, de esta manera, los paramédicos pudieron continuar con su recorrido. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, donde decenas de internautas criticaron al motociclista y lo tacharon de “imprudente”.

De forma preliminar, usuarios de Twitter, aseguraron que el sujeto conducía una motocicleta Italika V200 con placas 3KDY. Los internautas piden que las autoridades multen al conductor y refuercen la vigilancia en los carriles exclusivos, pues aseguran que no es la primera vez que los automovilistas los invaden para evitar el tráfico en Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital mexicana.

El sujeto conducía una motocicleta Italika V200 con placas 3KDY. Foto: captura de pantalla.

Tunden en redes a motociclista que no cedió el paso a una ambulancia

“Hay que hacerlo famoso y ver qué pague su infracción por circular dónde está prohibido”; “Desafortunadamente todos los motociclistas son iguales, se creen dueños de la ciudad”; “No conocen el reglamento de tránsito”; “De seguro ni documentos ni licencia trae”; “La cultura y educación vial no existe”; y “deben de infracionarlo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

En la Ciudad de México, el artículo 11, fracción X, del Reglamento de Tránsito, establece que invadir el carril exclusivo del Metrobús es considerado una infracción. Sin embargo, las multas para los conductores dependen del tipo de bloqueo que generen. Las multas por circular en el carril exclusivo van de los 4 mil 149 pesos a 6 mil 224 pesos mexicanos.

Los conductores que invadan el carril exclusivo se harán acreedores a una multa. Foto: especial.



Mientras que la multa por no dejar pasar a vehículos de emergencia como patrullas y ambulancias puede ir de los mil 037 pesos y hasta los 2 mil 074, o de 10 a 20 veces la UMA.