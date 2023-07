AMLO lamenta la muerte de la niña de 6 años en un elevador: "Se va a castigar a los responsables"

Al enfatizar que no habrá impunidad, el presidente López Obrador lamentó la muerte de una niña de seis años, tras quedar prensada en un elevador de un hospital en Playa del Carmen, Quintana Roo. AMLO aseguró que ya se inició una investigación y se castigará a los responsables porque “no es culpar por culpar” luego de que fue detenido el camillero que la trasladaba de piso.

Dijo que se dará a conocer todos los contratos otorgados a la empresa encargada del mantenimiento del elevador del hospital. “Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo. Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, se emitirá un informe y terminando la conferencia les van a entregar la información. Se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad”, expresó.

El presidente López Obrador señaló que la empresa encargada del mantenimiento no alertó del mal funcionamiento del elevador. “De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores. Se informó que no funcionaba, fueron ellos no los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse”, refirió.

“Entonces cuando bajan a los niña que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada porque falló el elevador, estaba descompuesto. Es muy triste esta situación, muy lamentable y se va a castigar a los responsables, se abrirá una investigación”, expuso.

-Están acusando al camillero, se le planteó. "Sí, pero se hará la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así. No se puede castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable", aseveró.

López Obrador comprometió que después de la mañanera se informará en qué condiciones se otorgó el contrato, cuál es la empresa y quiénes son los responsables.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña