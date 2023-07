Amigos de Abril, víctima del trágico accidente en Nepal, la despiden con emotivos mensajes: "Me duele tu partida"

Un accidente aéreo ocurrido la mañana del martes 11 de julio dejó un saldo de seis personas fallecidas, cinco de ellos eran mexicanos, una familia conformada por el matrimonio entre Ismael Sifuentes Rincón y Luz González Olacio, quienes viajaban con sus tres hijos: Fernando, María José y Abril Sifuentes González, la familia perdió la vida durante un vuelo en helicóptero en Nepal cuando buscaban ver de cerca el Monte Everest.

De acuerdo con la versión publicada por la Embajada de México en India, un helicóptero que transportaba a la familia oriunda de Nuevo León y al piloto nepalí se accidentó en el distrito de Solukhumbum, provincia de Koshi, debido al siniestro, todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave perdieron la vida.

La familia solía viajar por el mundo. | FOTO: FB Luzma Gzz Olacio

Despiden en redes sociales a la joven víctima Abril Sifuentes

Conforme fluyó la información se dieron a conocer los rostros de las víctimas, se trata de una familia que solía realizar viajes a diversas partes del mundo, solían mostrarse alegres en las fotografías que compartían en redes sociales. En esta ocasión, su objetivo era conocer la montaña más alta del mundo, por lo que su travesía los llevó a la capital de India, Delhi y el pasado domingo llegaron a Nepal.

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la familia, amigos y seres queridos de Abril Sifuentes le dedicaron mensajes tras su partida, algunos publicaron fotografías recordándola como una persona feliz y sonriente. La usuaria de Instagram @arisacaro compartió una historia de su rostro cubierto en lágrimas tras haberse enterado de la triste noticia.

Sus amigas reaccionaron a su muerte. | FOTO: Instagram @arisacaro

"Un abrazo hasta el cielo Abril. Me acabo de enterar que falleció una amiga cercana y en verdad tengo el corazón chiquito, todavía no lo puedo creer, por favor, cada que se despidan de alguien piensen que a lo mejor será la última vez que se vean. Valoremos y apreciemos el tiempo que estamos aquí con las personas que queremos" se lee en la historia de Instagram.

Abril será recordada con cariño. | FOTO: Instagram

@myrnaestrada

Otra amiga de Abril compartió una fotografía con ella y le dedicó unas emotivas palabras sobre su relación de amistad y lo que significó para ella: "Amiga linda Me dejas con el corazón destrozado, No dejaré de dar gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, fuiste luz para mi y para muchas personas. Gracias por vivir tantas experiencias conmigo. Fuiste una amiga excepcional. Gracias por acompañarme en uno de los días más importantes de mi vida. Cuídame y nunca me olvides."

A través de Facebook, el Instituto Nacional de Cancerología lamentó el fallecimiento de Abril: "Nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de la Dra. Abril Sifuentes González, quien era médica residente de la especialidad en medicina interna de nuestro instituto. #QEPD".

Abril era médico residente. | FOTO: FB Instituto Nacional de Cancerología

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en el Everest?

Las autoridades nepalíes dieron a conocer más detalles sobre el siniestro poco después de que reportaron lo ocurrido: "El helicóptero 9N-AMV (ASS50) de Manang Air desapareció esta mañana a las 10:13 horas, tiempo local, se estrelló en el distrito de Solukhumbum, Likhupike, Ward No. 5, cerca de Lamjura" se lee en el comunicado de prensa.

Inmediatamente, habitantes de dicha demarcación y policías llegaron al lugar del accidente e informaron que seis personas, incluidas el piloto, estaba muertas: "Para las operaciones de rescate se movilizaron dos helicópteros de Altitude Air. Debido a las condiciones climáticas adversas, los helicópteros no pudieron aterrizar en el lugar del accidente, no aterrizaron en Bhakanje del mismo distrito, que es el lugar adecuado más cercano al lugar del accidente" refirieron las autoridades.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, aunque existe la hipótesis de que el mal tiempo pudo haber influido, no obstante, se espera que con el paso de los días haya más claridad sobre lo que ocurrió durante el vuelo en el que fallecieron los turistas mexicanos y el piloto, el capitán Chet B. Gurung de 55 años, quien contaba con más de 7 mil horas de vuelo.