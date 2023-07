Camino largo: Yazmin Villaseñor tiene más de tres décadas rescatando a perros en situación de calle

“¡Esto nunca se va a acabar!” fue la expresión que hizo Yazmín Villaseñor Rizk, al recordar cómo desde que tenía ocho años empezó a llevar perros de la calle a su casa de Guadalajara para rescatarlos y darles una mejor vida, ahora 30 años después su misión no ha terminado.

“Desde que tenía ocho años veía un perro en la calle y quería llevármelo a la casa, en esa época llegué a tener once perritos, hasta que mi papá me dijo que ni un perro más, bromeaba y decía que ya teníamos al equipo de futbol, pero afortunadamente siempre lograba colocarlos en adopción”.

(Créditos: Leslie Pérez)

Desde ese momento Yazmín supo que esa actividad iba a ser parte de su vida, ya que no solo en Guadalajara hacia eso, “igual cuando venía a visitar a mi abuela que vivía en Satélite, me encontré a dos perritos en la calle caminando y me los lleve, sacaba la comida a escondidas de mi abuela, pero logré que uno de los vecinos que vivía solo se quedara con ellos, siempre conocía gente buena que me echara la mano con los perros”.

A pesar de que tenía otras actividades, el rescate de perros siempre ha sido una de sus prioridades, “cuando entre a la universidad en el ITESO, conocía un doctor veterinario que me ayudaba a hacer esterilizaciones los miércoles, era como el día gratuito, donde yo le juntaba varios y él los esterilizaba, entonces empecé a hacer esa labor de empezar a esterilizar, porque me di cuenta que esto no tiene fin”.

(Créditos: Leslie Pérez)

Para Yazmín ahora lo más importa es crear la conciencia de la adopción, porque está convencida de que “los perros de la calle son responsabilidad de todos, no es mía, ni de una sola persona, es de todos, y si no se crea la conciencia de adoptar y de no seguir comprando, esto no se va a acabar, porque compran los perros, y al rato crece y termina abandonado o en una azotea”.

Aunque no lo pensó, unas de sus prioridades en los rescates son los pitbulls, “hay una gran cantidad en las calles, en condiciones lamentables y por lo regular son utilizados para peleas, o para criadero. Mi hija tiene una que es maravillosa, es un encanto de perrita, la usaban solo para tener crías, ahora ya está viejita, pero ahora tiene una muy buena vida”, aseguró Villaseñor.

(Créditos: Leslie Pérez)

Pero además comparte que los rescates a veces se tornan difíciles, “generalmente me hablan, por ejemplo, hace unos días me avisaron de una perrita que estaba atropellada, pero afortunadamente ya la están atendiendo, le vamos a comprar una sillita en Car-Can, que son muy generosos con los animalitos. Pero también hemos tenido rescates de 16 horas, como el que hicimos en la colonia Nicolás Romero, era una perrita que la tenían en la azotea, una mamá con bebés que ya estaba abandonada, fue subirnos como pudimos a la azotea, lo logramos, aunque fui por tres y regresé con cinco”.

Acabo de ir a Xilotxingo, estaba uno metido como en un río, me tuve que meter para sacarlo, y mi hija rescató a rapel un perro que estaba 35 metros arriba, era un perro enorme, tipo San Bernardo, fue una odisea bajarlo”.

Yazmín se ayuda de la plataforma Adoptist para mostrar a los perritos rescatados, la cual es una plataforma en la que ayudan a las rescatistas como ella a que pueden exhibir a sus peludos y que las familias los adopten, además de que aplican todos los protocolos para que sea una adopción segura.

Tiene 17 perritos en una pensión.

El hotel les da albergue a sus perros.

En su casa viven nueve peluditos.

Los recursos salen de su empleo.

73 mil seguidores tiene Adoptis.

Andrea Segura es otra rescatista en solitario.

Al igual que Isabel Medina.

PAL