"Somos la voz de las que ya no están": amigos de Lesly Martínez, víctima de feminicidio, piden audiencia en la Fiscalía

Familiares y amigos de Lesly Martínez, joven que fue asesinada en la Ciudad de México, llevan a cabo una manifestación al frente de la Fiscalía General de Justicia de la capital. Los inconformes piden una audiencia con la titular de la institución, Ernestina Godoy.

De acuerdo con los inconformes, quieren hacerle conocer a la fiscal la presencia de diversos actos de corrupción y negligencias que se han llevado a cabo en el seguimiento del caso de la víctima.

Se trata de un grupo de personas con carteles y fotografías que muestran en vida a la mujer. Algunas de las leyendas en estos son "sal de tu burbuja de privilegios y voltea a ver lo que pasa", así como "somos la voz de las que ya no están #niunamas".

Piden que las autoridades atiendan al caso. FOTO: Augusto Atempa

¿Qué pasó con Lesly?

La joven de 30 años de edad fue encontrada sin vida en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en el estado de Guerrero. La última vez que fue vista con vida fue el 30 de abril en la alcaldía Álvaro Obregón, minutos antes de que emprendiera un viaje con su expareja, Alejandro Alberto “N".

De acuerdo con la familia de la víctima, el hombre dijo que irían a Morelos; sin embargo, cuando regresó lo hizo sin ella. Cuando la madre de la joven lo encaró, este dijo que la había asesinado y lanzado su cadáver en un río en la zona de Parres, la cual se encuentra entre los límites de dicha entidad y la capital.

No obstante, fue el 17 de mayo cuando un activista encontró el cuerpo de Lesly en Guerrero. Los restos de la madre de dos niños tenía diversas lesiones y se encontraba en un alto grado de descomposición. El peritaje posterior indicó que había muerto por estrangulamiento.

La joven murió asfixiada. FOTO: Archivo.

"Ella no se merecía eso, no sé por qué él decidió estrangular a mi hermana, pero no vamos a descansar hasta que mi hermana tenga justicia y su agresor esté tras las rejas pagando lo que le hizo”, dijo al respecto la hermana de Lesly.

El principal sospechoso de este feminicidio es Alejandro Alberto "N", exnovio de la joven, quien tiene 42 años de edad y está prófugo de la justicia. La familia de la joven cree que hay una cadena de influencias que han impedido que este hombre haya sido detenido.