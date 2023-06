Más de 25 mil haitianos desbordan la frontera sur en este 2023 y piden asilo

El número de solicitudes de refugio de haitianos en México superó su máximo en los últimos tres años, con 25 mil 802 personas de esa nacionalidad que de enero a mayo de 2023 acudieron a las oficinas delegacionales, la mayoría en Tapachula, Chiapas.

Según el recuento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cifra actual de haitianos rebasaría sin problema a la de 2022, cuando en todo ese año se recibieron 31 mil 115. A seis meses de que 2023 finalice, la cantidad de personas provenientes de la isla en el Caribe podría romper el récord de los últimos cinco años, desde que el fenómeno de migración haitiana comenzó en la frontera sur.

Mateo es uno de los tantos que tuvo que salir por la escalada de violencia en Puerto Príncipe.

Antes de la salida junto a su familia, tuvo que refugiarse en una zona montañosa de la capital de su país para evitar ser víctima de las pandillas, que por las noches cometen asesinatos, robos y violaciones.

Ahora se dedica a cortar cabello a personas nativas de Haití y también mexicanos, que buscan sus servicios para estéticas estrafalarias. En pleno centro de Tapachula, en la plaza Benito Juárez, converge junto a otros tantos haitianos que también comercializan bebidas, comida y utensilios del hogar, para obtener aunque sea algo de sustento diario mientras permanecen en esta región del sur de México.

“Para mí no ha sido fácil, porque yo en mi país trabajaba en una fábrica, no me iba mal, ganaba dinero necesario para poder estar con mi familia en condiciones buenas, pero la violencia no deja vivir y tuvimos que huir, perdí mi trabajo y tenía mucho miedo que mataran a mis hijos”, relató.