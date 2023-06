Inician las renuncias tras el anuncio de Marcelo Ebrard

Suma otra renuncia de una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para sumarse al equipo político de Marcelo Ebrard Casaubón.

Esta miércoles renunció Ximena Escobedo quien es directora general de Coordinación Política de la Cancillería. Su renuncia es efectiva a partir del 30 de junio de este año.

“Hoy presenté mi renuncia al canciller Marcelo Ebrard. Todo mi agradecimiento por las oportunidades a lo largo de casi cinco años. Ha sido un honor trabajar contigo al frente de la SRE, y lo seguirá siendo en tu proyecto rumbo al 2024. Gracias por la oportunidad de servirle a México”, escribió en su cuenta de Twitter.

Otros funcionarios que han renunciado son Martha Delgado Peralta quien ocupó la subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y ahora es el enlace ciudadano del equipo; Bernardo Aguilar Calva quien fue director general para Europa y Carlos Candelaria, director General de la Oficina de Pasaportes.

Prevén más renuncias en esta semana

Ayer, en un mensaje a medios, el canciller Ebrard anunció que solicitará y presentará su renuncia a las Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora.

“Con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana, con alegría; las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación no solo en la conducción de México sino en el ánimo y la consciencia de las y los mexicanos”, expresó.

En su carta Ximena Escobedo señaló que en política, la lealtad y la capacidad son ejes rectores.

“Lealtad a aquellos que te acompañan en el camino y te han tendido la mano, así como lealtad a tus convicciones e ideales. Es en esta idea que te agradezco la invitación y la oportunidad de ser nuevamente equipo en tu proyecto rumbo al 2024. No tengo duda que desde la trinchera que ocupes, eres y seguirás siendo la mejor opción para México. Gracias por todo. Que la fuerza siempre te acompañe”, escribió.

Ricardo Monreal solicitará licencia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, solicitará licencia a su cargo como senador la próxima semana para participar en la contienda interna de Morena para la candidatura presidencial.

Así lo informó el propio Monreal, quien adelantó que una vez que Morena lance la convocatoria para los aspirantes presidenciales, lo cual sucederá el domingo, pedirá licencia a su encargo.

"Estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento. Estoy totalmente seguro de que será para bien y estoy preparado y listo para poder hacer caso, estar de acuerdo y acatar las disposiciones que la máxima autoridad de Morena, que es el Consejo Nacional, determine. Esto será el próximo domingo; yo les aseguro que va a estar bien y que va a ser para bien", dijo.

Ricardo es una de las corcholatas de AMLO Foto: Especial

En entrevista a medios, el también líder de la bancada morenista en la Cámara alta expuso que la siguiente semana se presentarán las renuncias, incluso, de los demás aspirantes presidenciales de Morena, es decir la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Monreal opinó que la renuncia anunciada por el canciller Marcelo Ebrard para el lunes fue una estrategia política que le resultó, pues el secretario es hábil políticamente y dio el primer banderazo, "dio el primer paso y le resultó a él en su estrategia".

Incluso reveló que en la reunión del lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto acordaron que esperarían a que el Consejo defina los requisitos y las fechas.

"Eso lo platicamos el lunes, por eso no hay sorpresas para mí y por eso están actuando con congruencia. La propia jefa de Gobierno, el Secretario de Gobernación asintieron que era correcta la presentación de la licencia o renuncia para que todos no tuviesen ningún cargo público o manejo de recursos que pudieran intervenir en la equidad de la contienda", indicó.

"A mí no me molesta, me parece que es normal y (Ebrard) actuó políticamente en razón de su estrategia, repito, que debemos respetar y que debemos simplemente permitir que cada uno las practique o las lleve a cabo", ahondó.

Manuel Velasco va por la Presidencia

El político busca ser uno de los abanderados de la coalición. FOTO: Especial.

El senador Manuel Velasco se sumó a los políticos que dejarán su cargo para buscar un lugar en la encuesta interna de la alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para elegir al próximo candidato a la Presidencia.

A través de una carta, el funcionario solicitó licencia a la Cámara de Senadores para cumplir con lo que llamó un nuevo reto y una de sus mayores responsabilidades.

"Mi compromiso como integrante de estas históricas legislativas del Congreso de la Unión, fue y será un factor de unidad y concordia y encuentro entre hermanos mexicanos".

