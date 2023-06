"Estoy dispuesto a morir": Hipólito Mora en la entrevista con Javier Sólórzano por el que habrían ordenado su asesinato

David Ceballos, amigo de Hipólito Mora, apunta a que la muerte de Hipólito Mora pudo deberse a una entrevista que tuvo con Javier Solórzano a través de la señal de El Heraldo Media Group. En una entrevista a un medio de circulación nacional el hombre dijo que las personas cercanas al exautodefensa creen que estos dichos pudieron haber causado esta agresión.

"Dio unas fuertes declaraciones, por ahí lo pueden buscar y creemos que se ahí se desencadena este ataque".

¿Qué dijo en la entrevista con Solórzano?

El pasado 22 de junio, una semana antes de su muerte, Hipólito Mora tuvo una conversación con el comunicador a través del programa de radio El Referente Informativo. De las cosas que se quejaba el exlíder de las fuerzas de protección comunitaria era la presencia del cobro de piso y la violencia en la entidad.

"Ojo se tiene que pagar por todo, ya tienen el control total de de todos los productos y y a la gente está muy desesperada".

El nacido en La Ruana pedía en ese entonces que el gobierno hiciera su trabajo para detener la delincuencia y dejara de hacer campaña. Acusó además a las autoridades de no hacer nada por las personas.

"Creo que los culpables somos nosotros los ciudadanos porque seguimos apoyando a personas que que nunca nos han demostrado, que les importamos los ciudadanos".

Nadie se atreve a detener a los delincuentes: Hipólito Mora

El exlíder autodefensa añadió que aunque se sabía quiénes eran los delincuentes que operan en la zona, no hay nadie en Michoacán que quiera afrontar el problema.

"Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis palabras, Si, alguien alguien que ponga en orden todo esto ya vamos hasta la madre".

Reconoció que aunque el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tiene un nivel alto de popularidad y tiene el respaldo del presidente no lo exime de proteger a los michoacanos.

"También deben de querernos a nosotros ciudadanos, ¿cómo es como nos van a demostrar, que nos quieren? deteniendo esta manada de locos que andan por aquí por todos lados haciéndonos daño".

Dijo que no le molesta la relación del gobernador con AMLO, pero pidió que se hiciera algo contra el crimen. FOTO: Archivo

Estoy dispuesto a morir: Hipólito Mora

Aseguró además que pocas personas como él se atrevían a alzar la voz ante la injusticia, pese a que esto le haya causado tantos problemas que desde hace 10 años haya tenido que vivir protegido por escoltas a los que confío su vida.

"Me tocó ver morir a muchísima gente de de ambos lados y y por eso en honor, a todas esas personas que murieron es que sigo hablando como lo estoy haciendo ahorita porque tengo que ser leal a mis ideales leal a esa gente que dio su vida por las venas luchas y no voy a callar", dijo.

"Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a morir este y seguir siendo como como he sido siempre hablando con la verdad de lo que estamos viviendo a qué organización pertenecen esa gente que transita por la ruana que se llega a reír y a burlar", añadió.

El exlíder autodefensa fue asesinado; su cuerpo terminó calcinado por las llamas. FOTO: Especial.

El narco estaría ligado al gobierno

Durante la entrevista, el exlíder de los autodefensas aseguró que la Familia Michoacana había desaparecido de la zona para dar paso a Los Viagras como los responsables de todas las actividades criminales en la región. Además de esto, el activista también especuló que la razón por la que podrían no haber detenido a los líderes delincuenciales haya sido que el gobierno buscaba el apoyo de estas personas para poder tener el control durante las próximas elecciones.

"Tiene fotos tiene todo esto de él se llama Heladio Cisneros alias "La Sirena" es el jefe de plaza".

En la conversación además pidió al gobernador dejarle en claro que su teoría no eran más que suposiciones y que cumpliera con el cuidado a la población, con detener a los responsables de los ilícitos y castigar a los asesinos.

Añadió que estos grupos organizados ya tenían el control de la venta del refresco, del aguacate, el pollo y de todos los productos de la canasta básica.

"No se me olvida un amigo que que me dijo que un día llegó a su huerta, abrió su puerta entre estaba lleno de gente armada y le dijeron a dónde vas y si lo saqué mi puerta, no, no es tuyo. Tienes que entrar 500 mil pesos".

"Que mi muerte no sea en vano": el último deseo de Hipólito Mora

Antes de ser asesinado, Hipólito Mora escribió una carta dedicada al pueblo de Michoacán en la que le pedía no bajar las manos ni dejarse vencer por el crimen para dejar de padecer el asedio de los delincuentes. Su equipo de trabajo recordó que Hipólito Mora buscaba continuar su lucha lejos de las armas, por la vía legal a través de un cargo de representación popular.

“Lo dije en muchas ocasiones sabía que este día llegaría, lo dije me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano.

Que los michoacanos que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el gobierno el que esté al momento de mi muerte se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”.

El exlíder autodefensa dejó un último comunicado para la gente que lo siguió. FOTO: Charbell Lucio

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo ya estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte ‘¿dónde estabas?, ¿por qué me huías tanto?"

"Que mi muerte no sea en vano y tanto mi familia, como mis amigos y mis fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos”.

Realizan homenaje para los tres policías caídos en ataque a Hipólito Mora

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) realizó un homenaje para los tres elementos de la Guardia Civil fallecidos durante el atentado contra el ex líder autodefensa Hipólito Mora Chávez.

En las instalaciones de la Ssp en la ciudad de Morelia, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, reconoció la labor de los elementos Roberto Naranjo Andrade, Calixto Álvarez Andrade y Gamaliel Alcantar Reyes, quienes fungían como escoltas de Mora Chávez y quienes fueron abatidos ayer en la localidad de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, en el municipio de Buenavista.

“Nuestros compañeros han dejado patente a la ciudadanía que frente a cualquier situación, para un guardia civil proteger la vida de los michoacanos es lo más importante. Para sus compañeras y compañeros son ejemplo de valor, comportamiento, disciplina, disposición y de entrega, incluso de la propia vida”, expresó el titular de la SSP.

Familiares y autoridades se unieron en la ceremonia de agradecimiento a los oficiales caídos. La dependencia reiteró que continúa con las labores coordinadas junto a la Fiscalía General del Estado y autoridades de los tres niveles de gobierno, para el esclarecimiento de este ataque.