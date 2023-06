Chocan en la Comisión Permanente por nombramientos del INAI

Morena y la oposición chocaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso por la falta de nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Senadores y diputados comenzaron un debate en la Comisión Permanente debido a que la primera Comisión envío un documento para notificar que se rechazó el proyecto para llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para nombrar a los comisionados del INAI.



El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín acusó que ese documento no solo se debe notificar, sino votar en el pleno de la Comisión.

"Es un dictamen no solamente una comunicación", sostuvo el senador del PRI.

Se cumplen 90 días sin tener nombramientos

En respuesta, la sanadora morenista Mónica Fernández Balboa aclaró que se cumplió con los efectos legales en tiempo y forma, ya que el tema fue votado en la primera Comisión y se desahogó conforme a la ley.



Aseguró que debido a eso solamente se puede dar a conocer el documento y no tiene por qué votar un tema que ya fue votado.



En ese sentido, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, dijo que además de opacos, en Morena son "tramposos y mentirosos.



"El dictamen se tiene que votar aun en sentido negativo. No puede una comisión, así sea lo honorable, brincar las facultades que no corresponda. No puede estar por arriba de ello. Lo que pasa es 1ue hay que ir al fondo quieren seguir en la trampa, en la opacidad", manifestó.

El panista señaló que hoy se cumplen 90 días sin tener nombramientos en el INAI, por lo que se está cancelando el derecho de poder saber que ha pasado con diversos temas.



El diputado federal panista Jorge Triana acusó que Morena busca un trámite amañado y están cayendo en un desacato a una orden del Poder Judicial, ya que una jueza había ordenado a la Comisión Permanente que se realice el periodo extraordinario de sesiones para poder elegir a los tres comisionados faltantes.



La diputada federal Margarita García García (PT) expresó a la oposición "hoy se aguantan señoras y señores porque la ley les va a alcanzar".

Desfilarán gobernadores en congreso por tema de seguridad

La Comisión Bicameral la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública llamará a gobernadores a reuniones para tratar el tema de la inseguridad en el país.



Así lo informó el presidente de dicha Comisión Bicameral, el senador Cristóbal Arias (Morena), quien adelantó que habrá reuniones con la Conferencia Nacional de Gobernadores, sobre todo de aquellas entidades con altos índices de violencia y delincuencia.

En conferencia de prensa, el senador morenista dijo que estas reuniones, que se prevé inicien los primeros días de julio, tienen el objetivo de que la Comisión Bicamaral tenga más información para conformar el informe semestral del Gabinete de Seguridad, así como las recomendaciones para el Ejecutivo federal.



"Es necesaria la coordinación con el Gabinete de Seguridad, con la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y entrevistarse con los secretarios de Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, para abordar los avances sobre la seguridad del país.

Citarán a los secretarios

“Entro para sumarme a la labor de equipo, con todos los integrantes de esta Comisión Bicameral, en la que consideramos importante mantenerla muy activa, ante uno de los problemas más graves que venimos enfrentando desde hace muchos años, la inseguridad y la violencia criminal”, aseguró



Al respecto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín reiteró que citarán a los secretarios de seguridad pública de los estados, primero a aquellos en donde el problema de seguridad es más grave, de acuerdo con el informe presentado por el Gabinete de Seguridad en mayo pasado.



“Celebramos que el ánimo en la Comisión Bicamaral sea trabajar y no dar pausas muy grandes a las tareas asignadas, para llegar en tiempo a septiembre a los plenos de las Cámaras, con el informe que deben aprobar, y hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo”, afirmó.

