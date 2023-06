Congreso de Tamaulipas aprueba reestructurar deuda para incrementar liquidez al Gobierno

Sin cambios en sus términos y con el voto del pleno a favor, el Congreso del Estado de Tamaulipas autorizó al Ejecutivo para renegociar la deuda pública estatal por un monto del orden de 13 mil millones de pesos. La diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, sostuvo que los términos para reestructurar la deuda de 13 mil 006 millones 794 mil pesos son los más favorables para que el Gobierno estatal tenga una mayor liquidez.

El Gobierno del Estado estará en mejores condiciones de poder desarrollos programas sociales y de obras

Con ello, el Gobierno del Estado estará en mejores condiciones de poder desarrollos sus programas de obras y sociales, ya que de lo contrario un alto porcentaje de presupuesto se tendría que aplicar en el pago de la deuda. La Comisión de Finanzas, Planeación Presupuesto y Deuda pública, dictaminó a favor la iniciativa de decreto que el mandatario estatal envió al Congreso del Estado, sin introducir modificación alguna a sus términos.

La diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sostuvo que los términos para reestructurar la deuda son los más favorables para que el Gobierno estatal tenga una mayor liquidez.| Foto: Twitter

Con la aprobación del Poder Legislativo, la secretaría de Finanzas del Estado habrá de refinanciar y/o reestructurar nueve empréstitos, los cuales en un 95 % son con la banca privada, hasta por un plazo máximo de 25 años. Entre las ventajas que tendrá el refinanciamiento y/o restructuración de deuda pública, destaca la obtención de mejores plazos y condiciones financieras; libera parcialmente las garantías otorgadas, que son los ingresos federales que le corresponden a Tamaulipas por concepto de participaciones; y libera la presión sobre el flujo de efectivo para la actual administración estatal.

La diputada Salazar Mojica, comentó que no se está planeando ningún periodo de gracia. Es decir, un plazo en el que solo se cubren los intereses y no se realizan las amortizaciones del capital. Una vez realizado el refinanciamiento se estarán cumpliendo amortizaciones de capital e intereses. Además, las calificaciones crediticias del estado no se verán afectadas.

Reiteró que, la renegociación de los empréstitos se deberá hacer con estricto a la legislación en materia de disciplina financiera. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado se pronunció en contra del dictamen e insistió el diputado Félix Fernando García Aguiar, coordinador de los legisladores panistas, insistió que finalmente el Gobierno del Estado terminara pagando más en el pago de la deuda al ampliarse el tiempo e incrementarse la tasa de interés, por lo cual reiteró no existe ventaja alguna en la renegociación.