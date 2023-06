Ecatepec entrega Tarjeta Arcoíris a mil 500 personas LGBT+

Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, inició la entrega de la Tarjeta Arcoíris a mil 500 beneficiarios del primer programa social en América Latina de apoyo económico para los integrantes de la comunidad LGBT+ en situación de marginación.

El programa contempla la entrega de cuatro depósitos de dos mil 500 pesos en lo que resta de este año 2023.

Con esto, el gobierno de Ecatepec busca revertir la discriminación y falta de oportunidades que aun sufren muchos integrantes de este sector de la población.

Asimismo, el alcalde anunció la creación del parque de la Diversidad para promover actividades artísticas, culturales y deportivas de la comunidad.

Explicó también que se recibieron tres mil 369 solicitudes para ingresar al programa, de las cuales fueron aprobados 754 hombres gay, 275 mujeres lesbianas, 167 personas bisexuales, 210 personas trans, 79 más, 11 queer y 4 intersexuales.

Fernando Vilchis señaló que con el otorgamiento de la tarjeta Arcoiris, el gobierno municipal rompe paradigmas en el país, al convertirse en el primer municipio en otorgar un apoyo económico a personas no heterosexuales que sufren marginación por su orientación sexual.

“Es un mensaje para el país porque me he dado a la tarea de investigar y no hay un programa sobre todo que haya quebrantado paradigmas, que haya generado una nueva ruta de respeto sobre todo y del reconocimiento, por eso es muy importante el hecho de que hoy estamos aquí, porque esta tarjeta es un símbolo que se levanta como una bandera de inclusión donde todos cabemos”, sentenció Vilchis Conteras.

El edil reconoció que con este programa se abona a la reconstrucción de valores y de la participación ciudadana. “Es la lucha de la sociedad, pero también de la voluntad política de un gobierno, pero con una sociedad convencida en que juntos podemos hacer cosas muy importantes”.

Vilchis Contreras reconoció que en Ecatepec se libra una lucha contra la discriminación en las familias, en la sociedad y en lo laboral, en busca de mejores condiciones de vida para los integrantes de la sociedad LGBT+.

Leslie Martínez Aguilar, titular de la dirección de Diversidad y Apoyo a las Poblaciones LGBT+, señaló que desde el gobierno municipal se pensó en un programa de apoyo social que permitiera a las personas tener un capital económico para emprender una actividad productiva o reforzar alguna que ya estuviera en marcha.

Dijo: “En la encuesta nacional sobre la discriminación del año 2022, mostraron que en México el 10.7% negaría dar un trabajo a personas trans y el 9.6% a una persona gay o lesbiana. La misma encuesta reveló que menos del 50% de los integrantes de la población cuentan con un contrato laboral por escrito o algún tipo de seguridad social”.

Con lo que dichas cifras reflejan las dificultades con las que se enfrentan las personas LGBT+ para tener un empleo formal originado por el estigma hacia una orientación sexual e identidad de género diferente.