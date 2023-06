México expulsa al maíz transgénico de las tortillerías, AMLO firmará un acuerdo para prohibirlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista para esta semana la firma de un acuerdo para que las tortillerías del país sólo puedan usar maíz blanco en su producción y no transgénico; además se impondrán aranceles a la importación de maíz blanco transgénico para que sólo se le compre a los productores mexicanos; en este contexto pidió no temer a las controversias con Estados Unidos sobre el tema.

En su conferencia matutina de este lunes, el primer mandatario fue cuestionado sobre la amenaza de que Estados Unidos lleve a México a un panel de solución de controversias por su política para limitar el uso del maíz genéticamente modificado, al respecto, señaló que continúan en pláticas, toda vez que el país vecino insiste en el maíz transgénico es apto para consumo humano.

México solo producirá maíz blanco Foto: Especial

“Es sencillo, hay que ponernos de acuerdo con nuestras agencias de salud, vamos a trabajar conjuntamente una investigación y ya sabemos si es dañino, si no es dañino y no especulamos. Hay muchos países que no aceptan, entonces en eso estamos y esto se relaciona con un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico y esto va ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco”, señaló el primer mandatario.

Prohibido para consumo

Reiteró que como estableció en su decreto de febrero pasado, el maíz transgénico queda prohibido para consumo humano y se utilizará únicamente como alimento para cerdos y pollos, en general para forraje, pero insistió en que el tema se sigue negociando con el gobierno estadounidense.

“Se amplió el plazo para el uso de maíz amarillo en el forraje, porque ya se vencía el plazo, nos planetaron de que ya habían definido sus procesos de producción, sus cosechas, dijimos ¡adelante!, dos años, para que no haya problemas . Sin embargo, siguen insistiendo en que el que se pueda utilizar el maíz amarillo en consumo humano y no lo vamos a permitir, por eso es esta consulta y es posible que nos lleve a un panel, pero no, es un asunto de salud pública”, señaló el presidente de México.

Pidió prohibir el consumo del maíz transgénico Foto: Especial

En este contexto, dijo que aunque se dice que se importa maíz blanco de Estados Unidos, éste es transgénico, por ello dijo que se seguirá con el diálogo y pidió no temer a las controversias, toda vez que se seguirá fortaleciendo la relación con el país vecino, siempre y cuando sea en beneficio de los pueblos y sin afectar el medio ambiente y la salud.

“Estamos poniendo orden y o hay que tenerle miedo a las controversias porque sí queremos fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, México es el principal socio económico, comercial de Estados Unidos y nos complementamos y estamos dispuestos a fortalecer la integración en los hechos se está dando, hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos, estamos bien y necesitamos fortalecer América del Norte”, sostuvo.

Niega permiso a Pemex para hacer "fracking"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó autorización para realizar fracking en una zona de Poza Rica, Veracruz, pero por tratarse de una práctica contraria a su política energética, mediante la Secretaría del Medio Ambiente rechazó la solicitud del director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero.

“Esto que les comentó María Luisa Albores del fracking, dijimos no al fracking y fue una solicitud, nada menos que de Pemex y ayer mismo le dijimos al director de Pemex ¡no! fracking no”, señaló el primer mandatario.

Previo a esta revelación, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores detalló que de acuerdo al titular del Ejecutivo esta práctica como método para la extracción de hidrocarburos está prohibida en el país, aunque solo sea para exploración.

Pide autorización para hacer fracking Foto: Especial

“En el caso del fracking también es instrucción por parte de nuestro presidente que no haya fracking y entonces la instrucción es que no haya fracking ni para exploración”, señaló la funcionaria federal.

En junio de 2019, se dio a conocer que aunque la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó un plan de Petróleos Mexicanos para la exploración del campo AE-0387-2M-Humapa, ubicado entre Veracruz y Puebla, para hacer uso de fracking, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo rechazó.

Este proyecto, contemplaba la explotación del campo AE-0387-2M-Humapa con fracturación hidráulica, a fin de evaluar el potencial petrolero dentro del área e incorporar reservas asociadas al plan no convencional de aceite y gas en lutitas, detalló en su momento el director general de dictámenes de exploración de la CNH, Rodrigo Hernández Ordóñez.

Este método para la extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica, tiene como base la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo.

Con información de Noemí Gutiérrez

DRV