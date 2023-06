Iba a comer y se desvaneció: una niña muere por golpe de calor en Veracruz

Las altas temperaturas registradas en varios estados de la República Mexicana producidas por la tercera ola de calor han dejado estragos y víctimas mortales en distintos puntos del país. Una de ellas es Scarlett, una niña de 15 años, que tenía Síndrome de Down, quien murió cuando se disponía a comer. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Infonavit Chivería, en el Puerto de Veracruz.

De acuerdo con la madre de Scarlett, Dareny Rosales Diaz, la menor se disponía a comer, se sentó a la mesa y de pronto se desvaneció, al mirarla vio que tenía la nariz morada, por lo que se dio cuenta de que le faltaba el aire. Como la ambulancia nunca llegó, se dirigieron a un hospital, pero llegó sin signos vitales, aún así le practicaron Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

En dos ocasiones lograron reanimarla, la intubaron, pero volvían los paros cardiorrespiratorios, hasta que al tercero ya no aguantó y murió, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

“Yo creo le faltó oxígeno por tanto calor que hacía; cuando llegamos al hospital el doctor me dijo que ya no le daba esperanzas, porque traía su saturación baja y su respiración muy decaída, sin pulso, pudiera ser que le diera más eventos y si, el último que le dio ya no lo resistió y no la pudieron reanimar”, narró la madre.