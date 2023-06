Cecytes y Conalep de Sonora están listos para el paro de labores

En Sonora todos los planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), se irán a un paro de labores en conjunto el próximo 22 de junio, por no recibir respuesta sobre el incremento y homologación salarial que exigen a nivel nacional para la educación media superior.

Ramón Gastélum Lerma, secretario del Sindicato de Trabajadores de Cecytes, explicó que el reclamo es que a un trabajo igual debe haber un salario igual, pero en la educación media superior hay maestros de Cbtis que ganan mucho más que los maestros de subsistemas como Cecytes, Conalep y Cobach.

Detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció medidas de bienestar para los trabajadores de la educación y un 8.2% de incremento salarial retroactivo, pero la media superior no están considerados.

“Que seamos considerados dentro de esas medidas, no es posible que, por falta de gestión de la Secretaría de Educación Pública, porque hay un reconocimiento de la mesa a lo que estamos solicitando, pero la respuesta es que no hay recursos, entonces aquí no somos parejos, porque a unos si les entregan recursos y a otros no, nos consideran trabajadores de segunda y no lo vamos a permitir”

Por esto los subsistemas de los estados afectados conformaron el Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior (FNSEMS), donde la primera acción será el paro nacional de labores este 22 de junio. Donde participarán más de 120 mil trabajadores de más de 5 mil planteles a nivel nacional.

Gastélum Lerma aclaró que este miércoles 14 tendrán una reunión a nivel nacional y si no hay respuesta y de persistir la situación para agosto, no se iniciarán las clases con el nuevo marco curricular.

En el caso de Sonora, son mil 600 trabajadores los que estarían participando en este paro nacional, quienes tienen a su cargo cerca de 20 mil alumnos en 49 planteles, quienes están molestos porque ya se tienen mucho tiempo exigiendo soluciones a esta problemática y nomás encuentran largas.