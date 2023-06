"Quede quien quede, trabajen por la transformación": Epigmenio Ibarra llega al Consejo Nacional de Morena

Epigmenio Ibarra, productor y simpatizante del Movimiento Regeneración Nacional, se presentó en las mesas de registro para entrar a la reunión que tendrán hoy los miembros del Consejo Nacional de Moprena, gobernadores y los aspirantes a una candidatura presidencial para las elecciones federales de 2024.

En este contexto, aseguró que lo único que pide para todas las llamadas "corcholatas", es que quede quien quede con los puestos que se acuerden, sigan en unidad y trabajen como un grupo para poder darle continuidad a la Cuarta Transformación y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Crédito: Heraldo de México

Agregó, además, que a partir de esta junta cambiará todo el buen sentido, pues llegarán a los acuerdos necesarios y las reglas necesarias para que no haya malos entendidos y no se formen grupos de gobernadores como aquellos que expresaron su simpatía por Claudia Sheinbaum en la semana.

"Este es un partido y movimiento libre, todo el mundo se puede manifestar. No hay normas. Están los estatutos. No es que no le hagan caso al presidente es la dinámica de la contienda, ahora se van a fijar las reglas, el partido las fijará. A partir de hoy las cosas cambian. Espero que todas y todos asuman el compromiso. Que haya unidad. Insisto, que quede quien quede, queden como queden, luchar por la continuidad de la transformación", agregó el famoso productor de cine y televisión.

Alfonso Durazo llega a la reunión

A la cita han llegado todos los gobernadores de Morena, como es el caso de Alfredo Bedoya, así como de Rubén Mocha y de Alfonso Durazo, quien además preside el Consejo Nacional del Movimiento, y quien hizo el llamado a la reunión extraordinaria que tiene cita en la Ciudad de México.

"Hoy es un día clave para nuestro movimiento, estamos a poco de iniciar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA. Una fecha que marcará un precedente en la historia de nuestro país como ejemplo de unidad y transparencia", escribió en sus redes sociales momentos antes de llegar al hotel en el corazón de Tacubaya.

.Se dijo pleno de que será un resultado satisfactorio el que obtendrán después de la reunión, pues aseguró que todos los compañeros y compañeras del Consejo e invitados tienen madurez política para llegar a un acuerdo.