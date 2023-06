Hasta los más poderosos narcos temen a la extradición a EU y ponen los más impensables pretextos para evitarla

Cuando un narcotraficante es detenido inicia un proceso para que finalmente se encuentre tras las rejas, el cual suele variar, pues en estos casos se trata de personas que son consideradas sumamente peligrosas, además de que en estos casos, siempre existe el riesgo de fuga. Asimismo, en estos casos se habla de la extradición del aprehendido hacia el país que lo reclama, tal como ocurrió con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo" Guzmán, quien fue capturado por tercera ocasión en 2016 y extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017, donde permanece recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Es así como el proceso legal pasa a ser atendido por autoridades extranjeras, estadounidenses en casos como el de Guzmán Loera, un punto al que evitan llegar algunos de los detenidos ya que su futuro cae en otras manos. De esta forma, muchos de ellos han evitado este fin con argumentos poco convincentes, mientras que otros parecen ser conmovedores para no ser llevados a Estados Unidos.

¿Qué han dicho los narcotraficantes para evitar ser extraditados?

El caso más reciente es el de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán, quien fue aprehendido por segunda ocasión el pasado 5 de enero de 2023 y cuya extradición ha estado sobre la mesa, pues se convirtió en una de las prioridades de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, durante una audiencia que se llevó a cabo el 7 de marzo, "El Ratón" dijo: “no soy la persona que dice que reclama Estados Unidos” para evitar la extradición.

Pero cabe recordar que no es la primera vez que se utiliza este argumento, pues en 2022, la defensa de Alberto David Rubio Zamora alias "El Mudo", quien es socio de Ismael Zambada e hijo de "El Mayo" Zambada, también juró que no era la persona que Estados Unidos estaba buscando y tramitó un amparo. De acuerdo con Milenio, desde 2018 hasta la fecha se han gestionado al menos 143 amparos, quejas y otros recursos por parte de los imputados para impedir ser extraditados a Estados Unidos.

“El recurrente no es la persona buscada y existen en Estados Unidos de América condiciones que pueden generar que sufra tortura y malos tratos, así como riesgo de perder la vida” dijo la defensa de "El mundo" pero a pesar de las pruebas aportadas por un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Rubio aseguró que no era él.

Alberto David Rubio Zamora alias "El Mudo" finalmente fue extraditado en enero de 2023. | FOTO: Especial

No obstante, varios de los personajes que interpusieron dichos recursos no obtuvieron la respuesta esperada, mientras que miembros de cárteles como el del Golfo, de Sinaloa o bien del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúan la batalla legal para poder llevar sus respectivos procesos en México y no en Estados Unidos.

“Las personas tenemos limitaciones relevantes, tanto en los procesos de percepción visual como de ejercicio de la memoria, que repercuten en la capacidad para efectuar reconocimientos con precisión" fueron los argumentos de Cario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, capo del Cártel del Golfo en el amparo contra su extradición en 2020 cuando su sobrino, Rafael Cárdenas Vela lo identificó en una fotografía.

Asimismo, Cárdenas Guillén emitió una fuerte acusación en contra del personal diplomático de Estados Unidos al asegurar que a través de la pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia emitida por parte de Oscar Arriaga, la firma de la nota diplomática estaba falsificada, lo que dejó en evidencia la desesperación por evitar la extradición.

Cárdenas Guillén logró un acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2022. | FOTO: Twitter @LauraSanchezLey

Finalmente, un caso que tuvo argumentos poco convincentes fue el de Gerónimo Gámez García, quien en 2022 habló sobre el temor a ser torturado como parte de su queja para impedir ser extraditado a Estados Unidos, la cual a diferencia de otros capos, él mismo escribió: “Puedo ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso pena de muerte, ya que desconozco qué métodos pretenda aplicar el gobierno americano en mi contra, si las autoridades de allá me vallan a torturar. O inclusive para que confiese mi supuesta participación”. Aunque finalmente, logró ser extraditado.