Claudia Sheinbaum recuerda historia de conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX

Recientemente se ha hablado sobre los conciertos gratuitos que se hacen por parte de los gobiernos; uno de los que generó mayor polémica fue el que realizó el pasado 28 de abril la cantante española Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, pero ¿cuál es la historia de estos eventos públicos para los capitalinos?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la CDMX, estos conciertos gratuitos forman parte de la historia de México, y quien los impulsó fue el primer jefe de Gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas (5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999).

Asimismo, indicó que además de abrir el Zócalo de la CDMX para conciertos populares, también se abrió a la voluntad popular para que más personas se manifestaran en este recinto, y que no sólo fuera para eventos culturales. “Yo soy de una generación en donde el Zócalo estaba cerrado para las manifestaciones, sí a mí me tocó marchar, no recuerdo que manifestación habrá sido que no se podía entrar aquí en 20 de Noviembre, Pino Suarez, estaba prohibido el Zócalo, nadie podía entrar”.

¿Por qué hay conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX?

Si bien la historia de los conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX se remonta a la historia del primer jefe de Gobierno electo, también la Dra. Sheinbaum informó que forma parte de mirar aquellas personas que no tienen acceso y del derecho a la cultura.

"Hay una cosa que se llama el derecho a la cultura, el derecho a acceder a los grandes conciertos, eso es algo que se ganó en la Ciudad y nadie nos los puede quitar, es un derecho, y aquí es una ciudad de libertades, de derechos”, explicó en un video de TikTok.

