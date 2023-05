Claudia Sheinbaum: "No tengo pensado renunciar para construir una candidatura para el 2024"

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en este momento no tiene pensado renunciar para dedicarse a la elección presidencial de 2024.

Aunque, dejó en claro que esto se definirá si es que sale victoriosa en las encuestas internas de su partidos político, Morena.

"Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la Ciudad, y eso en todo caso se verá después si salimos arriba en las encuestas (de Morena)", aseguró.

Claudia Sheinbaum es una de las corcholatas para contender en 2024 Foto: Especial

Recorre el país por sus medios

Destacó que, desde hace un año a la actualidad, ha recorrido todas las entidades del país, pero aclaró que lo hace con recursos propios y a invitación expresa de las entidades.

"No es que estemos usando recursos del Gobierno de la Ciudad para estos viajes, si acaso me acompaña Paulina (Silva) como coordinadora de Comunicación Social, pero las invitaciones son como Jefa de Gobierno, pero en mi caso los boletos de avión son pagados por mí para que no haya ninguna utilización del recursos público", aclaró.

Finalmente, Sheinbaum Pardo expresó que la gente la apoya, porque quieren que siga la Cuarta Transformación, además de que evalúan el trabajo que ha hecho en la capital y porque es mujer.

