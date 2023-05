"Nos tiene con temor": de quemar una paletería en la Morelos a ser detenido por extorsionar comerciantes

Este miércoles 3 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo al sujeto quién presuntamente prendió fuego en un negocio de la Colonia Morelos como parte del modus operandi para amenazar y cobrar una cuota por el uso de suelo a quien se le decomisaron un casco, una motocicleta color negro con detalles azules y una bolsa con presunta marihuana; fue llevado por las autoridades para ponerlo en disposición y así poder determinar su situación jurídica.

El sujeto habría tenido antecedentes de extorsión y amenazas en diversos negocios de la zona, como el que se registró el 4 de marzo tras el homicidio de dos mecánicos también en la Colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, quienes presuntamente no habrían pagado esta cuota para mantenerse seguros; desde entonces, habitantes de la zona aseguraron que las extorsiones en negocios habían incrementado y pidieron apoyo a las autoridades para darle seguimiento y evitar más este tipo de casos.

Posteriormente, el 30 de marzo se registró un incendio en el mostrador de una paletería “La Michoacana” para exigir cobro de piso; esto sucedió en la Colonia Morelos dentro de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México.

A través de redes sociales se comenzó a difundir un video en donde se muestra cómo un hombre se encontraba atendiendo la heladería mientras que dos sujetos con cascos llegaron a amenazar en dicho lugar para presuntamente hacer cobro de piso y poder seguir laborando; ambos llegaron en una motocicleta sin armas aparentemente, pero sí amenazaron al hombre encargado y le pusieron fuego al mostrador y rápidamente otro hombre dentro del negocio le ayudó a apagarlo.

“Pido a la Licenciada @Claudiashein y al licenciado @OHarfuch que pongan un freno, no nada más para este negocio, porque me queda claro que no somos los únicos , existen miles que están siendo extorsionados y les pido que alcen la voz, no se queden cayados”, testimonio de Anahí, locataria de la la zona y trabajadora de la paletería en cuestión.