Edomex: recorte de agua afecta a 60 colonias en Atizapán

El reciente recorte en el suministro de agua por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a Atizapán de Zaragoza, ha afectado a 60 colonias, el 30 por ciento de su población que ronda los 524 mil habitantes, quienes han visto alterada su dinámica diaria y también el ánimo por la falta del líquido.

De acuerdo con Luis René Elías Ramírez, director de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza (SAPASA), la falta de agua perjudica, sobre todo, a las zonas altas del municipio, donde la poca presión impide el abasto.

“Dependemos en un 80 por ciento del Sistema Cutzamala, que está a cargo de la Conagua, que es quien distribuye el vital líquido; hoy nos encontramos con una reducción muy importante del 30 por ciento del suministro, motivo por el cual en 60 colonias padecemos de ese servicio, sobre todo en las partes altas de nuestro municipio”, resaltó Elías Ramírez.

Las sequías de los últimos años, desde el 2019, son un factor que se ve reflejado a nivel estatal y nacional por alteraciones derivadas del cambio climático y la sobreexplotación de fuentes de abastecimiento como pozos y en bajo nivel en las presas locales.

Especificó que existe una variación diaria en el suministro que manda la CAEM al organismo atizapense Créditos: Especial

“Comenzamos con el estrés hídrico desde hace casi un año, desde septiembre pasado, y hace 8 días tuvimos una importante caída en el caudal que recibimos, el cual no hemos podido recuperar en los sistemas de infraestructura con los que cuenta el municipio, llámese tanques de abastecimiento u otros. También en nuestras redes se producen fugas y tapones de aire derivado del no constante suministro de agua”, agregó el director de SAPASA.

Especificó que existe una variación diaria en el suministro que manda la Conagua a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) al organismo atizapense, tanto en tiempo como en volumen, lo que provoca que las redes y los tanques también sean irregulares e impide que haya la presión suficiente para llegar a los tinacos en la zona norte del municipio.

“Se debe básicamente al bajo caudal que nos manda la Conagua a través de la CAEM. Es sabido que el Sistema Cutzamala padece un déficit de líquido, tiene las presas al 40 por ciento. El sistema Cutzamala tiene bajos los niveles (de agua) derivado de una sequía que padece esa cuenca tan importante para el Estado de México y para las alcaldías de la Ciudad de México, motivo por el cual la Conagua nos reduce el vital líquido a todo el Estado”, dijo Elías Ramírez.

Problema a nivel mundial

Esta situación la padecen los atizapenses como Regina Romo, vecina de Lomas Lindas. Cuenta que se trata de un problema a nivel mundial y que la escasez de agua afecta a todos.

Reconoce que, desde su llegada a este lugar, en 1978, ya se sabía de problemas de abasto de agua en Atizapán, pero que el problema se acentuó desde el pasado mes de septiembre. También agrega que las pipas municipales no se dan abasto para distribuir el líquido, y menciona que una particular sale en mil 400 pesos

La vecina, quien tiene 45 años de vivir en este lugar, reconoce que, “como ciudadanos tenemos que cuidar el agua, hay mucho desperdicio en fugas, gente que lava la banqueta, sus carros con manguera. No hay que lavar las banquetas con agua limpia o el carro con la manguera. Cada quien debe concientizarse de que el agua está escasa, de que no llovió, entonces como se llenan las presas, no hay manera”.

Diferente caso es el de Jenny González, quien vive en la Colonia Villa de las Torres, lugar en el que desde hace un mes no tienen agua y mostró su desesperación por no contar con este recurso vital.

“El agua está escasa y a nosotros nos llegó hace un mes. Yo pedí una pipa y nunca llegaron. Ya tiene un mes que no nos ha caído nada de líquido. Nosotros tenemos cisterna y a veces van a abastecernos la pipa de los bomberos. Antier los vecinos se pelearon por la pipa”, expresó.

Sin embargo, pidió a las autoridades competentes, revisar la situación y comprueben que no tienen líquido para llevar a cabo actividades cotidianas y ahora todos están conscientes de la importancia de reutilizar el agua, como es su caso y aprovechar lo que queda en la lavadora para lavar los patios, trapear y también la que usan para bañarse.

Ante esta situación, los vecinos de Atizapán de Zaragoza esperan con ansia una respuesta positiva tanto de Conagua y CAEM para continuar con sus actividades cotidianas de manera normal.

Por otra parte, las medidas que ha tomado SAPASA son la sectorización de las interconexiones de líneas para, equitativamente llevar el agua a las colonias y el operativo de 25 pipas con las que cuenta el municipio, sumadas las de Protección Civil y las de la dirección de Servicios Públicos.

SEGUIR LEYENDO:

Esperan frenar a inmobiliaria para salvar la presa Madín

Atizapán de Zaragoza continúa como el municipio más seguro en el Edomex

dhfm