Marcelo Ebrard respalda el llamado del INE

Luego de que el INE ordenó a Morena que las corcholatas frenen su promoción, el canciller Marcelo Ebrard dijo que es un exhorto a la dirigencia nacional para que establezca los términos de la encuesta para 2024.

En entrevista en Monterrey, Nuevo León, afirmó que la separación del cargo de las corcholatas ayuda mucho, ya que es lo mismo que está planteando el INE.

“Yo creo que es un exhorto a la dirigencia de nuestro partido para que fije los términos de esta encuesta y los planteamientos que cada uno o no pueda hacer. Yo en diciembre les decía ‘fijen las reglas de propaganda’, por ejemplo, es un exhorto para que lo hagan, probablemente la semana que entra es lo que vamos a ver, esperaría que así fuera, es lo más prudente ¿no? esto se puede y esto no se puede”, argumentó.

“Yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo"

El secretario de Relaciones Exteriores manifestó que “es lógico que se fijen esas reglas, esa es mi punto de vista”. Aseguró que su propuesta para el proceso interno de Morena, que presentará el 5 de junio, es para fortalecer al movimiento de la 4T y que “salga bien”.

“Yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo, lo que yo he dicho, a ver, te voy a decir que he dicho, no estoy en desacuerdo. El movimiento en el que estamos que es Morena, más el Verde, más el PT Tiene la obligación para fortalecerse y hacer un proceso abierto, que salga bien”; apuntó.

Ebrard visitó Monterrey, donde impartió una conferencia magistral

En su gira por Monterrey, el canciller, Ebrard y el gobernador Samuel García (MC) inauguraron las oficinas de la trasnacional de India especializada en servicios de consultoría y de tecnología de la información Tata Consultancy Services (TCS).

Después, tuvo una comida y posteriormente ofreció una conferencia magistral titulada "Near-shoring en México: Entendiendo la Nueva Estrategia Global del Comercio" en el Auditorio principal de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

