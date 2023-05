SEP: puentes y días festivos de junio, ¿cuántos son oficiales?

El mes de junio se encuentra a punto de comenzar y aunque dentro de este mes muchos esperan las vacaciones de verano, la mayoría de los trabajadores no podrán gozar de este descanso, por lo que las preguntas sobre si habrán días feriados y puentes oficiales han comenzado; por su parte, el mes de mayo tuvo dentro de sus horarios cuatro puentes oficiales, por lo que muchos esperan lo mismo, es así como aquí te contamos todos los detalles sobre los días festivos que se han confirmado para este mes.

SEP: ¿cuáles son los puentes de junio?

El ciclo escolar 2022-2023 está a punto de finalizar.

Según las modificaciones del nuevo calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Taller Intensivo de Formación Continua aplicado a las y los maestros se llevará a cabo del 20 al 26 de julio, quedando así para el final del ciclo escolar. Por otra parte, el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes con presencia de estudiantes contemplado en el calendario escolar del 3 al 7 de julio y del 10 al 14 del mismo mes, quedarán eliminadas.

Así mismo la SEP informó que el Ciclo Escolar 2022-2023 terminará el 26 de julio para alumnos de educación básica, por lo que la entrega de boletas se llevará a cabo los días 14, 17 y 18 de ese mismo mes y aunque aún quedan un par de semanas para llegar a las vacaciones de verano, las y los alumnos todavía podrán disfrutar de un puente programado para el 30 de junio debido a que se llevará a cabo la Junta del Consejo Técnico Escolar.

Si bien las y los alumnos de prescolar, primaria y secundaria podrán gozar de este puente al final del mes, las y los trabajadores no gozarán del mismo descanso ya que esta fecha no se encuentra marcada como un día oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que deberán cumplir con sus actividades de forma normal. Por otra parte, los días feriados que se contemplan para lo que resta del año son:

Sábado 16 de septiembre: Celebración del Aniversario de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre: Celebración de Navidad, siendo el último puente del año.

Aún quedan unas cuantas semanas para finalizar las clases.

Es necesario tener claridad sobre las distinciones entre los días festivos oficiales y aquellos de carácter conmemorativo en el calendario, ya que no todos los días festivos implican un día de descanso; según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, un día festivo oficial es aquel en el que se establece el descanso obligatorio y no se realiza trabajo laboral. Por otro lado, los días festivos no oficiales pueden estar asociados a celebraciones que no necesariamente son de carácter laico.

¿Cuáles son los días importantes de junio?

Finalmente, el mes de junio también contiene dos fechas que aunque no se consideran días festivos oficiales son bastante importantes para las y los mexicanos, una de ellas es la llegada del Solsticio de Verano que se refiere a un fenómeno astronómico que marca el día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio norte, y el día más corto y la noche más larga en el hemisferio sur.

Este evento sucederá el próximo 21 de junio y tiene una gran importancia cultural ya que es celebrado en diferentes tradiciones alrededor del mundo; éste es considerado un momento de alegría, festividades y conexión con la naturaleza y también tiene implicaciones astronómicas y ha sido objeto de estudio y observación a lo largo de la historia.

Este fenómeno es considerado como uno de los más festivos.

Por otra parte, el domingo 18 de junio se conmemorará el Día del Padre, este es un día dedicado a honrar y reconocer la figura paterna y la importancia de los padres en la familia y en la sociedad. Muchas personas consideran que el Día del Padre es una ocasión para fortalecer los lazos familiares y resaltar el papel fundamental de los padres en la crianza y educación de sus hijos.

