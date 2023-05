Claudia Sheinbaum: "Es importante una Suprema Corte de Justicia transparente"

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que es importante que haya un Poder Judicial en México que no responda a ningún interés particular, sino que esté enfocado a un interés de las mayorías, y que también sea transparente.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha hecho un planteamiento varias veces del tema qué está por encima la norma o la justicia. Por supuesto, la norma tiene que representar justicia, aunque hay algunas normas que están o unas leyes que se hicieron de alguna reforma que van en contra de los intereses generales de la Nación en la época neoliberal”, resaltó la titular del Ejecutivo local.

Asimismo, en conferencia de prensa resaltó que no se trata de que haya una Suprema Corte de Justicia que responda a un partido político o a una persona, pues el fin que se haga justicia.

Claudia Sheinbaum: "Quieren parar las obras de México"

La titular del Ejecutivo local también recordó y recalcó que con la invalidación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del decreto del presidente de México, que blindaba las obras prioritarias en este sexenio, es querer para las obras de México.

“Lo que quieren es parar las obras que ya no son del presidente, sino que ya son obras de la Nación, que representan el futuro del país, cómo pararlas por un asunto que no tiene sustento jurídico real, entonces eso el problema que responde a intereses que no representan los intereses de la mayoría”, mencionó la Dra. Sheinbaum.

Ante esto, también señaló que es por eso que la 4T quiere una Suprema Corte de Justicia que sea transparente y que responda si a la Constricción Mexicana, pero que no solo sea de algunos intereses; y que tampoco haya un uso político en el mal sentido.