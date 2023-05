A 30 años del asesinato del cardenal Posadas, grupos católicos exigen justicia

A 30 años de la muerte del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, grupos católicos exigen justicia y la verdad en su asesinato, que fue concluido por las autoridades, como una confusión al ser atacado directamente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Andrea G. Pineda Perea, integrante del Movimiento Testimonio y Esperanza, exigió que se diga por qué fue asesinado el Cardenal Posadas.

"Queremos la verdad no el armado de escenarios. Queremos una Iglesia libre, viva, actuante, no una Iglesia con miedo, con amenazas del crimen organizado que no son castigadas", mencionó y añadió que en estos 30 años han asesinado a 70 miembros de la Iglesia que han sufrió atentados en el país.

Lamentó que en tan sólo en esta semana se registraron dos ataques a sacerdotes en el país, uno en Durango, en donde en plena misa atacaron con un cuchillo a Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango. Afortunadamente él está vivo para contarlo. Sin embargo, no todos cuentan con la misma suerte, hace apenas dos días, el sacerdote Javier García Villafaña de la arquidiócesis de Morelia fue encontrado sin vida en la carretera Capacho-Cuitzeo en el Estado de Michoacán.

Andrea Pineda Pereda exigió que se resuelva el caso del cardenal Posadas Ocampo

A ellos se unen los nombres del Padre Gumersindo Cortés González, Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, y el Padre José Guadalupe Rivas que como muchos, han sido ignorados por las autoridades. "Y ni hablar de sus templos y parroquias que son quemadas y profanadas, ejemplos como la parroquia de San José en Veracruz y el templo de San Agustín en Durango nos muestran nuevamente que el Estado de Derecho en nuestro país solo es aplicable cuando se trata de intereses políticos", insistió la joven de 25 años.

Este Movimiento que nació en Morelos en 1986, se ocupa de formar jóvenes católicos como líderes de la Iglesia. "Queremos una Iglesia libre, viva, actuante no una Iglesia con miedo, con amenazas del crimen organizado que no son castigadas. Queremos un México en paz, en unidad, sin polarizaciones o divisionismos ideológicos y estériles; y pedimos de nuestros gobernantes el respeto a la libertad religiosa, y de los políticos que se preparan para la contienda electoral de los próximos meses el compromiso de velar por la religiosidad de todos los credos", enfatizó Andrea.

Añadió que en el marco de este aniversario luctuoso, no se habla únicamente del recuerdo de un líder religioso, sino de hombres y mujeres creyentes en la fe cristiana, que siguen siendo víctimas de la violencia en el país. "La pregunta que nos hacemos como mexicanos y que sigue sin ser respondida es ¿la violencia contra los creyentes, sacerdotes y laicos, ha sido consecuencia de la inseguridad, violencia e impunidad que se vive en México o es la antesala de una dura represión religiosa?".

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en donde se refieren al aniversario del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. "Hace treinta años, fue víctima de un acto de violencia injustificable que dejó una herida abierta en nuestros corazones y en la historia de nuestro país. El cardenal Posadas Ocampo fue un hombre de fe inquebrantable y una voz valiente que defendió los valores cristianos y luchó incansablemente por la justicia y la paz en México".